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«IT-куб.Барнаул» даст возможность каждому посетителю стать Дедом Морозом

«IT-куб.Барнаул» даст возможность каждому посетителю стать Дедом Морозом

Каждый посетитель центра цифрового образования детей «IT-куб.Барнаул» Минпросвещения России сможет почувствовать себя главным героем новогоднего праздника. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Вместо традиционной фотозоны здесь работает интерактивная зона, сконструированная с участием школьников на занятиях по виртуальной и дополненной реальности.

«Приложение дополненной реальности, созданное для учащихся и гостей «IT-куба», определяет фигуру человека и «надевает» на него костюм Деда Мороза. Шуба, шапка, усы и борода – главные атрибуты новогоднего волшебника – переходят от одного ученика к другому», – отмечается в информационном релизе.

Приложение, разработанное школьниками, дает возможность почти моментально распознавать человеческую речь, а также отправлять фотографии участников на сервер «IT-куба». С сервера фотографии попадут прямо на флешки участникам фотосессии – это сделают педагоги.

# Общество

По материалам: edu.ru

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