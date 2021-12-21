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Из-за морозов в Иркутской области МЧС привело в готовность пункты обогрева на трассах

Из-за морозов в Иркутской области МЧС привело в готовность пункты обогрева на трассах

По сообщению метеорологов, морозная погода в Иркутской области продержится еще несколько дней. В связи с неблагоприятным прогнозом опасные участки федеральных трасс патрулируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России. На случай развития чрезвычайной ситуации для спасения жизни людей будут задействоваться мобильные пункты обогрева.

В них входят палатки, укомплектованные печками, электрогенераторы и световые башни, а также полевая кухня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. На территории региона находятся 77 стационарных пунктов обогрева, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки ГСМ, 12 мест сосредоточения песочно-гравийной смеси.

Евгений Гоголев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области:
— При поступлении информации об ограничении движения из-за неблагоприятной погоды или дорожно-транспортного происшествия в район направляются оперативные группы. Одна из задач — оказание помощи на месте, а также доставка в случае необходимости водителей и пассажиров в ближайшие пункты обогрева до стабилизации обстановки на дороге. На участках трасс, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, в зимнее время года при сильных морозах, снежных заносах и в гололедицу применяется мобильный пункт обогрева и граждане, попавшие в беду, всегда могут рассчитывать на оперативную помощь спасателей.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки по области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура ночью -34,-39, в северных, верхнеленских, Чунском районах -45,-50, днём -22,-27, в северных, верхнеленских районах -30,-35. В Иркутске переменная облачность, слабый снег, ветер до восьми метров в секунду, температура ночью -27,-29, днём -22,-24.

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По материалам: irk

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