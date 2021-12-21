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Экосистема VK запускает конкурс для учителей по всей России при поддержке Минпросвещения

Экосистема VK запускает конкурс для учителей по всей России при поддержке Минпросвещения

21 декабря стартует приём заявок на конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Авторы лучших работ получат «умные» колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей, которые позволят сделать уроки более разнообразными, интересными и интерактивными. Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения России.

Работы на конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» принимаются до 20 января 2022 года. Чтобы побороться за одну из пяти тысяч «Капсул Мини», учителю нужно подготовить творческую работу и рассказать в ней о том, как голосовые помощники могут разнообразить учебный процесс. Сделать это можно как самостоятельно, так и вместе со своими учениками.

На конкурс принимаются работы в любом формате: видеоролик, презентация, текст или план урока. Проект необходимо разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса. Победители будут объявлены 31 января.

«Искусственный интеллект позволяет упростить работу учителя, снять с него рутинные задачи и сделать образовательный процесс более эффективным и разнообразным за счёт цифровой трансформации. Мы рады поддерживать социальные инициативы российских ИТ-компаний, благодаря которым учителя могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно, полезно и дополнит традиционные школьные уроки», – отметил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«Искусственный интеллект уже проник во многие сферы жизни, в том числе в образование. Конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» поможет учителям больше узнать о возможностях голосовых помощников в обучении, получить идеи от коллег по их использованию на уроках, а также поделиться своими и, возможно, выиграть колонку «Капсулу Мини» с Марусей. Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом в этой сфере и ещё больше учителей по-новому посмотрят на использование технологий ИИ в своих уроках», – прокомментировал Андрей Калинин, директор по технологиям искусственного интеллекта VK.

У голосового помощника «Маруся» от VK много навыков, которые будут полезны учителям как младших, так и старших классов. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, слушать звучание разных музыкальных инструментов, знакомиться с входящими в школьную программу произведениями художественной литературы. Кроме того, педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые навыки – для этого есть удобный конструктор.

«Сегодня владение технологиями вошло в набор обязательных навыков для всех педагогов. Технологии не только помогают доносить материал и делать уроки более разнообразными и интересными, но и дают преподавателям и ученикам возможность говорить на одном языке. Компания VK вместе со «Сферумом» и «Учи.ру» в течение года проводили множество инициатив, чтобы поддержать учителей и сделать для них цифровой мир более доступным», – говорит Сергей Марданов, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (платформа «Сферум»), директор по связям с вузами VK.

Конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» проводится компанией VK совместно с образовательными платформами «Сферум» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Голосовой помощник Маруся от VK доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети «ВКонтакте», «умных» колонках «Капсула» и «Капсула Мини», в приложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнёров.

# Общество

По материалам: edu.ru

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