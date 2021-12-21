Экосистема VK запускает конкурс для учителей по всей России при поддержке Минпросвещения

21 декабря стартует приём заявок на конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Авторы лучших работ получат «умные» колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей, которые позволят сделать уроки более разнообразными, интересными и интерактивными. Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения России.

Работы на конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» принимаются до 20 января 2022 года. Чтобы побороться за одну из пяти тысяч «Капсул Мини», учителю нужно подготовить творческую работу и рассказать в ней о том, как голосовые помощники могут разнообразить учебный процесс. Сделать это можно как самостоятельно, так и вместе со своими учениками.

На конкурс принимаются работы в любом формате: видеоролик, презентация, текст или план урока. Проект необходимо разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса. Победители будут объявлены 31 января.

«Искусственный интеллект позволяет упростить работу учителя, снять с него рутинные задачи и сделать образовательный процесс более эффективным и разнообразным за счёт цифровой трансформации. Мы рады поддерживать социальные инициативы российских ИТ-компаний, благодаря которым учителя могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно, полезно и дополнит традиционные школьные уроки», – отметил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«Искусственный интеллект уже проник во многие сферы жизни, в том числе в образование. Конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» поможет учителям больше узнать о возможностях голосовых помощников в обучении, получить идеи от коллег по их использованию на уроках, а также поделиться своими и, возможно, выиграть колонку «Капсулу Мини» с Марусей. Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом в этой сфере и ещё больше учителей по-новому посмотрят на использование технологий ИИ в своих уроках», – прокомментировал Андрей Калинин, директор по технологиям искусственного интеллекта VK.

У голосового помощника «Маруся» от VK много навыков, которые будут полезны учителям как младших, так и старших классов. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, слушать звучание разных музыкальных инструментов, знакомиться с входящими в школьную программу произведениями художественной литературы. Кроме того, педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые навыки – для этого есть удобный конструктор.

«Сегодня владение технологиями вошло в набор обязательных навыков для всех педагогов. Технологии не только помогают доносить материал и делать уроки более разнообразными и интересными, но и дают преподавателям и ученикам возможность говорить на одном языке. Компания VK вместе со «Сферумом» и «Учи.ру» в течение года проводили множество инициатив, чтобы поддержать учителей и сделать для них цифровой мир более доступным», – говорит Сергей Марданов, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (платформа «Сферум»), директор по связям с вузами VK.

Конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» проводится компанией VK совместно с образовательными платформами «Сферум» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Голосовой помощник Маруся от VK доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети «ВКонтакте», «умных» колонках «Капсула» и «Капсула Мини», в приложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнёров.