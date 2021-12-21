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Эксперт не исключил «новогоднего» снижения заболеваемости COVID-19

Эксперт не исключил «новогоднего» снижения заболеваемости COVID-19

20:30  Автор: Юлия Катенёва



Новогодние праздники могут «отложить» рост заболеваемости коронавирусом. Такое мнение в беседе Общественной службой новостей выразил вирусолог Павел Волчков.

По его словам, во время январских каникул люди не будут ходить на работу, а дети — в школы и детские сады. Уровень социальной активности уменьшится на порядок, соответственно, снизится и плотность контактов граждан.

Вирусолог: «омикрон» нельзя отличить по симптомам


«Если человек до этого видел в день три-пять-десять новых людей и плотно с ними общался в рамках своей, скажем, профессиональной деятельности, школьной или учебной, то во время новогодних каникул уровень общения снижается до круга семьи и редких отдельных вылазок в кино или куда-то еще», — отметил Волчков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что говорить о введении в стране новых антиковидных ограничений в новогодние каникулы преждевременно.


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Между тем, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, избежать распространения нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно из-за трансграничных перемещений и новогодних праздников.

На 16 октября уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 57,7 процента, а число полностью вакцинированных от коронавируса — 70,4 миллиона человек.



#коронавирус #вакцинация #праздники


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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