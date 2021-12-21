Эксперт установил корреляцию цены биткоина и доходности гособлигаций США

Криптовалютный рынок в значительной степени зависит от поведения фондовых индексов США. Он не раз обрушался и восстанавливался синхронно с ними. Однако в будущем криптоинвесторам, вероятно, стоит обратить внимание на доходность облигаций США. Уже по крайней мере год между ними и курсом биткоина есть существенная корреляция. Об этом в специальном разборе для ForkLog рассказывает аналитик Exante Виктор Аргонов.

При доходности 1,1% биткоин стоил около $30 000, при 0,9% – $20 000. Эта зависимость почти линейна при ценах актива от $20 000 до $70 000. Если предположить, что она продолжается и при более низких котировках, то нулевая стоимость первой криповалюты будет достигнута уже при доходности в 0,5%.

Математической формулой это можно выразить как:

BTC = (Y10 - 0,5) * 50 000, где BTC – курс биткоина в долларах, а Y10 – доходность 10-летних облигаций в процентах.

Сейчас доходность гособлигаций США составляет 1,419%, что по формуле дает цену биткоина $45 950. Вчера, 20 декабря, в ходе торговых сессий на американских фондовых биржах она колебалась в диапазоне $46 000-$46 400.

В среду, 15 декабря, непосредственно после решения ФРС о переносе сроков окончательного сворачивания программы выкупа активов, Y10 достигала 1,463%, что по формуле означает биткоин по $48 150. В реальности монета в тот момент дорожала примерно до $49 000.

Зрелость рынка

При первом рассмотрении эта закономерность легко объяснима: доходность облигаций коррелирует с рисковыми настроениями, которые влияют на цену криптовалют. Однако данная формула стала справедливой лишь весной 2020 года, возможно – из-за обнуления ставок ФРС. Ранее эта закономерность не работала.

В январе 2020 года доходность облигаций превышала 1,8%, хотя биткоин стоил гораздо дешевле нынешнего, что не укладывается в формулу. Однако к концу марта доходность обвалилась до 0,587%, что дает довольно близкий к реальности курс монеты $4350.

В конце августа 2020 доходность поднялась выше 0,721%, что соответствует цене $11 050, а в конце октября – до 0,86%, обещая курс $18 000. По факту первая криптовалюта достигла такого уровня лишь в ноябре, но это укладывается в рамки погрешностей, характерных и для нынешнего года.

Данные: Exante.

Что касается предыдущих лет, то там указанная закономерность теряется полностью. Например, многолетний максимум долговых обязательств США – более 3,22% – наблюдался в октябре 2018 на глубоком спаде крипторынка, зато на пике пузыря 2017 года доходность составляла лишь 2,38%.

При нулевых ставках ФРС в 2009–2015 годах нынешних закономерностей также не наблюдалось. Вероятно, дело не только в них, но и в приходе на рынок институционалов, которые совершают покупки с большей взвешенностью.

Формула стала работать благодаря наступающей зрелости рынка. И если она продолжит работать в будущем, нас ждут довольно неожиданные эффекты. Ведь если из доходностей можно спрогнозировать курс биткоина, то верно и обратное, – зная прогнозы цены криптовалюты, можно рассчитать доходность гособлигаций. По крайней мере, при нулевых ставках.

Прогнозные значения

Снижение доходности ниже 0,5% маловероятно: такая ситуация будет означать полный крах биткоина и даже отрицательную цену.

При сокращении доходности ниже 1,1% произойдет обвал актива ниже $30 000. Это тоже выглядит маловероятным, поскольку летом 2021 года против первой криптовалюты сработало множество негативных факторов, но планка выстояла. Доходность облигаций также не упала ниже 1,1% – формула сработала в обе стороны. Вероятность этого в будущем низка, так как рынок продолжает расти.

Наконец, если экстраполировать многолетние тренды уровней биткоина, через год уровень поддержки будет располагаться на отметке $60 000. Доходность облигаций при этом должна находиться не ниже 1,6%. А при показателе десятилетних облигаций на уровне 2% (значения на конец 2019 года), эта формула настраивает на курс вблизи $75 000. Впрочем, с повышением ставок ФРС формула может измениться.

Оправдаются ли эти прогнозы – сказать сложно. Как показывает история, корреляции могут появляться и исчезать, и конечно, не гарантируют будущих доходов.

Напомним, в январе 2021 года о сходстве между акциями и биткоином заявил миллиардер Марк Кьюбан. Он призвал участников криптовалютного рынка отслеживать динамику процентных ставок и при отсутствии их повышения спрогнозировал рост цифрового золота.