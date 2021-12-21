Эти 7 подарков доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play
Подписка EA Play является частью подписки Xbox Game Pass Ultimate, и игроки с максимальной подпиской Game Pass могут пользоваться всеми преимуществами подписочного сервиса от Electronic Arts. В том числе, им доступны различные бонусы, которые в этом месяце EA раздает подписчикам сервиса EA Play.
В декабре игрокам с подписками EA Play и Game Pass Ultimate доступны следующие подарки:
Бонус опыта: Ultimate Team Season 2 XP Boost в игре FIFA 22 – до 23 декабря
Icebreaker Vehicle Skin в Battlefield 2042 – до 30 декабря
Ultimate Team Hero Antonio Di Natale Tifo Set в игре FIFA 22 – до 31 декабря
Zero Chill Set в Madden NFL 22 – до 31 декабря
World of Chel Holiday Set в NHL 22 – до 31 декабря
Оружейный талисман в Apex Legends в виде дракона – до 4 января
Ultimate Team Pack в Madden NFL 22 – до 12 января
Забрать большинство из перечисленных подарков можно прямо в играх, достаточно их запустить с аккаунта, где активна подписка EA Play (Game Pass Ultimate). Отметим, что некоторые из указанных подарков можно забрать через раздел перков.
Напомним, что часть этих бонусов предлагается с ноября, но появились и новинки.