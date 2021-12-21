Эти 7 подарков доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play





Подписка EA Play является частью подписки Xbox Game Pass Ultimate, и игроки с максимальной подпиской Game Pass могут пользоваться всеми преимуществами подписочного сервиса от Electronic Arts. В том числе, им доступны различные бонусы, которые в этом месяце EA раздает подписчикам сервиса EA Play.

В декабре игрокам с подписками EA Play и Game Pass Ultimate доступны следующие подарки:

Бонус опыта: Ultimate Team Season 2 XP Boost в игре– до 23 декабряIcebreaker Vehicle Skin в– до 30 декабряUltimate Team Hero Antonio Di Natale Tifo Set в игре– до 31 декабряZero Chill Set в Madden– до 31 декабряWorld of Chel Holiday Set в– до 31 декабряОружейный талисман вв виде дракона – до 4 январяUltimate Team Pack в Madden– до 12 января

Забрать большинство из перечисленных подарков можно прямо в играх, достаточно их запустить с аккаунта, где активна подписка EA Play (Game Pass Ultimate). Отметим, что некоторые из указанных подарков можно забрать через раздел перков.

Напомним, что часть этих бонусов предлагается с ноября, но появились и новинки.