Колесо Года: зимний праздник Йоль 21 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Праздник Йоль — кельтский аналог Нового года, и отметить его может каждый. 21 декабря 2021 года важно соблюсти традиции, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены и ощутить дух одного из самых значимых праздников Колеса Года.

Йоль, или Зимнее Равноденствие — один из восьми праздников кельтского Колеса Года. Этот день считается началом Нового года, и в Йольскую ночь каждый сможет осуществить свои мечты. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как правильно отмечать этот судьбоносный день, чтобы обрести необходимые блага и попрощаться с проблемами.

Что такое Колесо Года

Колесом Года названы 8 кельтских праздников, которыми отмечены смена времен года, сбор урожая и все четыре Равноденствия. Праздник Йоль открывает годовой цикл, продолжается 12 дней и ночей с 21 декабря. Согласно кельтским верованиям, этот день способен изменить судьбу, если настроиться на успех.

В день праздника Йоль исполняются самые потаенные мечты и каждое слово воплощается в жизнь, поэтому так важно следить за мыслями и не говорить лишнего, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Как праздновать Йоль

Главным символом праздника Йоль служит ель или сосна, символизирующая вечную жизнь и возрождение. Дерево ставят дома и украшают игрушками, чтобы настроиться на волну позитива и насладиться уютом.

Праздник Йоль отмечают в кругу семьи, наслаждаясь гармоничными отношениями. Не возбраняется пригашать и самых близких друзей, которых также можно посчитать членами семьи. Атмосфера беззаботного счастья важна, ведь именно в праздничную ночь формируются события всего года, а значит, нельзя грустить и ссориться.

Еще одним символом праздника служит живой огонь, символизирующий неизбежное наступление тепла после долгой зимы. В прежние времена костры разжигали повсеместно и поддерживали их всю ночь, чтобы указать Солнцу путь и помочь ему растопить снега. В современном мире можно обойтись свечами или зажечь камин, если он есть.

Праздник отмечают за обильно накрытым столом. Не обязательно готовить деликатесы — важно, чтобы на столе была еда, и тогда благополучие не заставит себя жать. Считается, что большое количество угощений привлекает в дом достаток на весь год.

В день праздника обязательно привечали путников, давали им кров и кормили. Гостеприимство служило источником благополучия.

Йоль — время осуществления желаний, поэтому в этот праздник обязательно делятся своими мечтами и рассказывают друг другу о том, как изменится жизнь, сколько в ней будет счастья, благополучия и достатка. Во время рассказа в руках держат белую зажженную свечу — символ исполнения желаний и перемен к лучшему.