Кристина Орбакайте щеголяла в кожаных мини-шортах на модной премии FashionTV

50-летняя певица Кристина Орбакайте в последнее время частый гость светских мероприятий. Так накануне артистка блеснула длинными ногами в кожаных коротких шортах. Кристина Орбакайте является популярной певицей. Также с малых лет она снимается в кино. Дочь Пугачевой привыкла к тому, что на нее обращают внимание. В декабре проходит много мероприятий, почти каждый вечер Кристина выходит в свет. Орбакайте каждый раз демонстрирует на публике яркие образы. Она восхищает своим чувством стиля даже Примадонну, которая ее хвалила. Так на днях Орбакайте отметилась на публике с сыном Дени. Наследник часто поддерживает маму на мероприятиях.Кристина Орбакайте с сыном Дени А 20 декабря артистка посетила премию FashionTV, где оказалось много звезд: Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие известные персоны. Для такого случая Кристина выбрала весьма смелый образ. Певица появилась на публике в кожаных мини-шортах и шелковой блузке. А ее 9-летняя дочь Клавдия подобрала себе юбку с переливающимися пайетками и джемпер белого цвета. Певицу позвали на сцену, чтобы вручить награду в категории «Икона стиля».Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией Публика одарила артистку овациями. Многие также осыпали ее комплиментами. Залюбовался Орбакайте даже Лазарев, который сидел с ней рядом. Поклонники стали обсуждать лук 50-летней звезды.«Вы великолепны! 👏❤️», «Такие ноги грех прятать», «Ну вы бесподобны», «Кажется ваши ноги бесконечные», «Ну просто дива», «Ножки роскошные», «Очень молодо выглядите», «Тут шорты — идеальный вариант», — прокомментировали кадры пользователи Сети. А новогодний бранч в Петровском Пассаже Кристина уже посетила всей семьей.Кристина Орбакайте с мужем и дочерью «Новогодний Bosco Brunch - это всегда красочно, весело и оригинально!», отметила певица в Instagram. Напомним, Кристина Орбакайте воспитала двоих сыновей. В отношениях с певцом Владимиром Пресняковым у звезды родился первенец Никита. Сын Дени родился 10 мая 1998 года. Его отец — бизнесмен Руслан Байсаров. С 2005 года артистка замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Звездная пара воспитывает общую дочь Клавдию, которая появилась на свет в 2012 году.