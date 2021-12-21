Кроссчейн-протокол Multichain привлек $60 млн от Binance Labs, Circle Ventures и Tron Foundation

Binance Labs возглавила раунд финансирования кроссчейн-протокола Multichain (ранее Anyswap), который привлек $60 млн инвестиций.

📢 Major Announcement

#Multichain (previously Anyswap) raises a $60M financing round led by Binance Labs @BinanceLabs @BinanceChain



We look forward to having long-standing and deep cooperation with all supporters to achieve the common vision for #web3https://t.co/J1ParrDrsc — Multichain (Previously Anyswap) (@AnyswapNetwork) December 21, 2021

В раунде также участвовали Sequoia China, IDG Capital, Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Circle Ventures, Tron Foundation, Hypersphere Ventures, Primitive Ventures, Magic Ventures и HashKey. Инвесторы оценили проект в $1,2 млрд.

Multichain предоставляет инфраструктурные решения для 25 популярных блокчейн-экосистем, включая Ethereum, Fantom, Binance Smart Chain, Avalanche, Moonriver, Arbitrum, Polygon и Harmony.

https://forklog.com/chto-takoe-krosschejn-mosty/

Общая стоимость заблокированных в протоколе средств (TVL) приближается к $5 млрд. Число пользователей Multichain достигло 300 000.

«В соответствии с нашим планом по улучшению Web3, Multichain интегрирует кроссчейн-мост для NFT и наше новое решение anyCall для произвольных кроссчейн-контрактов», — говорится в блоге проекта.

Multichain также усилит интеграцию с экосистемой Binance Smart Chain (BSC), в которой он будет позиционироваться как один из рекомендованных кроссчейн-мостов.

Также стало известно, что Binance Labs инвестировала в проект BinaryX. Последний разрабатывает GameFi-продукт CyberDragon для экосистемы BSC, включающий элементы метавселенных, DeFi и NFT.

В CyberDragon предусмотрена система из двух активов: токена управления BNX, а также игровой валюты GOLD.



Напомним, в ноябре Binance Labs инвестировала в проект Star Sharks в рамках развития игрового сектора в экосистеме Binance Smart Chain.



