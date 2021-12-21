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Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал

Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
С ведущей и журналистки Ксении Собчак требуют колоссальную сумму денег за оскорбление. Собчак не ожидала, что ролик про инфобизнесменов обернется скандалом, но вряд ли ожидала, что от нее потребуют моральную компенсацию в 100 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценили оскорбления, которые звезда якобы нанесла этнической группе цыган. Ксении Собчак не привыкать слышать оскорбления, адресованные ей. Своими роликами телеведущая неоднократно обижала и знаменитостей, и простых граждан. С ней даже пытались судиться, но раз за разом звезда отстаивала собственную правоту. Разумеется, очередное видео про блогеров, продающих курсы, тоже наделало шума. Как призналась Ксения, она с самого начала ожидала негативной реакции звезд соцсетей и даже судебных исков. Однако против нее выступил бизнес-коуч, обвинивший телеведущую в разжигании ненависти по национальному признаку. «В своем ролике вы рассказываете про бизнесменов, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право дано вам Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово «инфоцыгане» является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган», — заявил Сергей Бриз.
Ксения Собчак Мужчина потребовал, чтобы Собчак удалила ролик, а также выплатила моральную компенсацию в размере 100 миллионов рублей, которую бизнес-коуч пообещал направить в Культурный фонд цыган. Разумеется, Ксения не стала проходить мимо данных обвинений. «Я женщина не гордая, повторю: термин «инфоцыгане» придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет. Цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю. По поводу претензий Сергея Бриза: пофиг», — подчеркнула Собчак. Однако теперь данное дело будет рассматриваться в суде, ведь Сергей уже написал соответствующее исковое заявление. Разумеется, мужчину тут же обвинили в пиаре. Собчак также отметила, что единственная цель данного скандала — раскрутка Бриза и его бизнеса. Тем временем ролик про инфобизнесменов, выпущенный Ксенией Собчак, уже набрал более 4,5 миллионов просмотров на YouTube. Телеведущая не намерена останавливать свою разоблачительную деятельность, собираясь и далее снимать резонансные расследования.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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