Любовь Успенская в шоке от самоуверенности Ольги Бузовой

Певица Любовь Успенская в ужасе от слов Бузовой. Премия канала Fashion TV рискует стать самым скандальным мероприятием декабря. Не успели все обсудить громкую речь Ольги Бузовой, публично унизившей бывшего мужа Дмитрия Тарасова, как Сергей Лазарев рассказал еще об одном остром моменте, едва не закончившемся нелицеприятными разборками. Триггером вновь оказалась Бузова, сама того не желая. Артистка так увлеклась нападками в адрес экс-супруга, что случайно оскорбила коллег по цеху Любовь Успенскую и Николая Баскова, выступавших следом. «Натуральный блондин», надо отдать ему должное, не стал реагировать на слова Ольги, а вот королева шансона восприняла все близко к сердцу и, едва выйдя на сцену, принялась громко негодовать.Любовь Успенская Ей категорически не понравилось, что Бузова, получив награду, объявила, что покидает мероприятие из-за загруженного графика, и заявила, что после ее отъезда все остальные могут сделать так же, потому что больше уже ничего интересного не будет. «Я хочу сказать по поводу Ольги Бузовой. Когда она сказала, что после ее выступления можно уходить. Такой самоуверенной женщины я еще не видела!» — возмутилась Успенская. А Басков поддержал певицу и пошутил, что обычно они делают так после выступления самой Ольги. Не остался в стороне от разборок и Лазарев, наблюдавший за всем происходящим из зала. Певца искренне повеселили выступления коллег, и он отметил, что не хватает только попкорна, потому что на церемонии творится настоящая «Санта-Барбара».