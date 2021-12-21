Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб

Вадим Карасев

Рыбы — люди с довольно интересным и порой не до конца понятным характером. Порой это играет им на пользу, придавая таинственности и харизмы, но иногда это играет против них, провоцируя появление негатива в людях некоторых Знаков.

У всех нас есть определенные достоинства и темные стороны, которые заставляют окружающих людей нас ненавидеть или относиться к нам с опаской. Рыбы тоже имеют некоторые отрицательные стороны, из-за которых у них появляются недоброжелатели.

Овен

Овны ценят в людях прямолинейность, честность и постоянство. Рыбы периодически не соответствуют некоторым из этих показателей. Овныам неприятно поведение Рыб, потому что те не умеют идти на жертвы ради окружающих. Также они постоянно скрывают определенные факты и мысли от всех вокруг.

Лев

Львы не любят в Рыбах прежде всего их фамильярность и неумение вовремя остановиться во время неформальной беседы. Рыбы то и дело пересекают черту дозволенного, а Львы не позволяют этого делать никому. Они тут же высказывают в лицо Рыбам все, что о них думают, и могут даже проявить агрессию. Эти люди редко становятся хорошими приятелями или друзьями.

Дева

Девы не понимают тех, кто любит давить на жалость. Рыбы же порой любят рассказать, как им тяжело и плохо по жизни. Рыбы не хотят заставить окружающих себе помогать, но Девы видят в этом именно такой посыл. Отсюда и их нежелание общаться с Рыбами долго и близко.

Козерог

Козероги ненавидят предателей, а Рыбы зачастую действуют в своих интересах и не выполняют свои обещания. Им свойственно менять свои принципы, а Козероги этого не терпят в людях и не могут этого простить. По этой причине Рыбам стоит быть предельно внимательными в общении с Козерогами. Утратить их доверие очень просто, а вернуть его невозможно.