Лунный день сегодня 21 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Каждый новый лунный день сталкивает нас с испытаниями, а также дает возможность преуспеть в чем-то важном. Астрологи расскажут, каких перемен ждать от Луны и как заручиться её расположением.

Сегодняшний день можно считать одним из самых благоприятных в декабре, потому что сегодня солнцестояние, и Луна находится в очень выгодном положении. Это отличное время для любых дел и забот. Самое главное для всех нас — не унывать.

Фаза Луны: недавно начался период убывающей Луны, поэтому в этот 17 лунный день она добра к нам и все еще очень сильна. Сегодня она убывает в Знаке Рака. В день зимнего солнцестояния энергия Солнца минимальна. Это значит, что миром практически безраздельно будет править сильная и созидательная энергия Луны.

Магнитные бури 21 декабря: магнитосфера Земли спокойна, так как вспышек на Солнце в последние дни не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;общение;романтика;раздача долгов;рутинные дела.длительное уединение;оформление кредитов;спешка.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что этот день крайне удачен для наведения порядка. Энергия Рака связана с домом, с умиротворением и семьей. Особенно благоприятными будут дела, связанные с водой: мытье посуды, влажная уборка, полив цветов. Также полезно навести порядок в вещах, которые соотносятся с интеллектуальной сферой. Например, можно аккуратно разложить книги в шкафу. Такие действия помогут вам действовать сегодня более обдуманно, принимая взвешенные решения.

Одежда и талисманы в этот вторник

Эксперты советуют сегодня надевать удобные вещи светлых оттенков, комбинируя их с темными аксессуарами. Рак не любит обилие красных оттенков. Ему по душе белые тона, светло-серые вещи, мягко-голубой верх и нейтральный серый низ.

Талисманом дня будет камень аквамарин, который лучше всего подходит к энергии дня. В нем заключена сила стихии Воды. Он очень хорошо работает в команде с платиновыми украшениями. Такой союз поможет вам обрести мотивацию и оставаться спокойными весь день.

Любовь и общение 21 декабря

Если вы не уверены в себе и своей привлекательности, пользуйтесь любовными талисманами. Сегодня будет больше всего везти тем, кто знает, что нет ничего невозможного. Такие люди будут привлекать к себе больше всего восторженных взглядов противоположного пола.





В целом этот день благоприятен для романтических свиданий и совместных дел со второй половинкой. Можно назначать первые свидания, признаваться в любви или привносить в отношения нечто новое, если вы уже давно в браке. Важно быть максимально тактичными и обходительными с партнером и с окружающими в целом. 17 лунный день подходит для встреч с родными или для дружеских посиделок.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Под влиянием Рака люди нередко становятся более ранимыми и обидчивыми, но не сегодня. Из-за того, что Луна еще достаточно сильна, мы тоже будет сильными, а наша уверенность нерушимой. Большие успехи ждут тех, кто находится в поисках истины, в попытках избавиться от страхов и негатива. Таким людям не повредят медитации на избавление от тревоги.

Сегодня нужно попрощаться с переживаниями и комплексами. Избавиться от нелюбви к себе на убывающей Луне в Раке гораздо проще. Уделяйте внимание рациону, делайте физические упражнения, больше ходите. Это день повышенной активности, в который важно формировать правильные привычки.

Финансы и работа в 17 лунный день

В этот вторник энергетика Луны располагает не только к рутинным и монотонным делам, но и к творчеству. Поэтому те, кто сегодня работает, смогут разделаться с ненавистными задачами быстрее обычного. Заодно освободится больше времени для более интересных и важных проектов.

Траты и покупки сегодня вполне возможны, но не стоит приобретать вещи в кредит. А вот расплачиваться по счетам, раздавать долги, покупать нужные вещи для дома можно и даже нужно. Астрологи настоятельно рекомендуют вкладывать средства в создание домашнего уюта и радовать приобретениями близких.