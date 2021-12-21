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Лунный календарь стрижки волос на январь 2022 года

Лунный календарь стрижки волос на январь 2022 года

Начать 2022 год успешно помогут не только личные установки, но и своевременная смена имиджа. С лунным календарем стрижек каждый сможет выбрать оптимальное время для преображения.


Стрижка волос станет настоящим спасением от грусти и неприятностей, если выполнить ее в энергетически благоприятные дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы смена имиджа прошла без проблем. В январе будет достаточно удачных дней для того, чтобы изменить свой стиль и сделать прическу мечты.

1 января: убывающая Луна в Стрельце — не самый лучший день для стрижки волос. Такая процедура лишит сил и ослабит биополе, что может спровоцировать недомогание и неудачи. Астрологи рекомендуют поухаживать за волосами дома с помощью отваров трав, чтобы укрепить локоны.

2, 3 января: Новолуние в Козероге 2 января — не время для смены прически. Обновить стрижку лучше 3 числа, когда энергетика ночного светила будет более благоприятной. Короткую стрижку стоит сделать тем, кто хочет кардинально изменить жизнь и готов к решительным действиям.

4, 5 января: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Водолея. Этот период подходит для смены имиджа, однако 5 числа стрижка волос может привести к появлению перхоти. В среду астрологи рекомендуют отказаться от похода к стилисту в пользу домашних ухаживающих процедур.

6, 7 января: рост Луны в Рыбах — прекрасное время для того, чтобы сменить имидж. Новая стрижка поможет собраться с силами и завершить начатые дела. Астрологи рекомендуют выбирать утренние часы для стрижки волос.


8, 9 и 10 января: три дня растущая Луна проведет в созвездии Овна. 8 и 9 января стрижка волос поможет освободиться от негативных мыслей и настроиться на успех, а 10 числа стрижку лучше заменить ухаживающими процедурами, чтобы не провоцировать неприятности.

11, 12 января: Луна в Тельце дарит нам благоприятную энергетику, которую важно использовать себе во благо. Стрижка в любой из этих дней поможет оставаться в прекрасном настроении, а также привлечет финансовое благополучие.

13, 14 и 15 января: рост Луны в Близнецах продолжается. Стрижка волос принесет удачу, если запланировать ее на 13 или 15 января. В эти дни энергетика пространства будет позитивной, а значит, стрижка будет удачной и поможет сохранить оптимистичный настрой.

16, 17 января: последние дни своего роста Луна проведет в созвездии Рака. Стрижку волос астрологи рекомендуют запланировать на 16 число. 17 января стричь волосы — к перепадам настроения и ухудшению самочувствия.

18, 19 и 20 января: Полнолуние 18 января — время для смены имиджа. В этот день стричь локоны стоит тем, кто готов к решительным переменам. 19 и 20 января Луна убывает во Льве, и это время также подходит для новой прически, которая будет держаться долго.

21, 22 января: Луна продолжает терять силы, перемещаясь в созвездие Девы. Эти дни будут благоприятными для смены прически. Короткие стрижки подойдут тем, кому важно преуспеть в деловой среде, а классические — для привлечения любви.


23, 24 января: убывающая Луна в Весах — не лучшее время для нерешительных людей. Стрижка, сделанная в один из этих дней, должна быть осознанной и приносить удовольствие. В случае сомнений поход к стилисту лучше отложить.

25, 26 января: Луна в Скорпионе — время преображений. Стрижка поможет почувствовать не только уверенность, но и прилив вдохновения. Благодаря грамотной работе парикмахера смена имиджа пройдет успешно и доставит гамму положительных эмоций.

27, 28 и 29 января: три дня убывающее ночное светило проведет в созвездии Стрельца. Это время также подходит для смены имиджа, однако делать смелые стрижки все же не стоит. Для того чтобы обрести стабильность и не поддаваться на провокации, астрологи рекомендуют остановиться на классических прическах.

30, 31 января: последние дни января убывающая Луна проведет в Козероге. Стричь локоны в этот день нежелательно из-за вероятности попасть в неприятную ситуацию. Поход к стилисту стоит заменить ухаживающими процедурами в салоне или в домашних условиях.

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По материалам: dailyhoro.ru

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