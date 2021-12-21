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Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел

Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел

Сегодняшний день крайне необычен. Нас ждет мощный поток положительной энергии из-за солнцестояния. Помимо этого сегодняшняя дата является очень благоприятной с точки зрения нумерологии.


Этот день очень важен, так как он поможет нам подвести итоги года. Согласно ежедневному нумерологическому прогнозу, миром сегодня правит число 4, но это далеко не все. Если посмотреть на дату, то в ней можно заметить повторение Единицы и Двойки. Эти числа и их производное число 3 также будут очень важными. Вот чем они будут полезны.

Выход на новый энергетический уровень

Правление первых четырех чисел означает, что многим из нас удастся стать духовно более развитыми. Многим людям числа сегодня помогут осознать ошибки прошлого, поставить новые цели на будущее.

Мир изменится, как в целом, так и для каждого в отдельности. Новые энергетические вибрации помогут правильно проанализировать свои поступки. Повышение внутренней силы благотворно скажется на духовных поисках, на сглаживании внутренних переживаний.

Очистка души


Единица, Двойка, Тройка и Четверка избавят нас от дурных воспоминаний, отрицательной энергии. Сегодня можно заниматься медитациями на очистку сознания и производить энергетическую чистку дома.

Полезными станут любые добрые поступки. Не важно, кому вы будете помогать. Вселенная это обязательно заметит и поспособствует очищению вашей кармы. Это очень благоприятный день для благотворительности.

Усиление ваших способностей

Люди с сильной интуицией смогут стать еще более успешными в быстром принятии важных решений. Шестое чувство станет для них основным инструментом достижения счастья. Те, у кого сильная эмпатия, смогут еще лучше чувствовать людей, станут еще более проницательными.

Если вы хороши в творчестве, то сможете переплюнуть самих себя в этом направлении. Если вам хорошо даются точные науки, то лучше заняться именно ими. Также числа подскажут путь к поиску новых увлечений и хобби.

Пара советов от экспертов


Напоследок стоит отметить, что правление чисел 1, 2, 3 и 4 поможет нам разглядеть результаты проделанной ранее работы. Все то, что мы делали в недавнем прошлом, наконец-то повлияет на настоящее.

Также важно помнить о правиле трех «С»: станьте самими собой. Не нужно притворяться кем-то другим, чтобы получить расположение противоположного пола или доверие окружающих. Будьте предельно открытыми и честными.

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По материалам: dailyhoro.ru

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