Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие

Вадим Карасев

Последний месяц уходящего года порадует нас очередным метеорным потоком, который носит название Урсиды. В ночь с 21 на 22 декабря небо озарится яркими падающими звездами, и это время будет идеальным для привлечения благополучия.

Пик звездопада Урсиды приходится на зимнее солнцестояние, и энергетика этого времени уникальна. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как стоит вести себя в этот день, чтобы привлечь благополучие на весь год, а также исполнить заветную мечту.

Астрономические особенности Урсид

Урсиды — это не простые метеоры, а остатки кометы Туттля. Особенности строения кометы сказываются на яркости метеоров, которые будут видны невооруженным глазом при отсутствии облачной погоды.

В 2021 году пиком звездопада будет ночь с 21 на 22 декабря, и скорость падения метеоров достигнет 100 в час, что означает фантастическое зрелище на ночном небе. Звездопад продлится до 26 числа, и каждый успеет загадать заветное желание.

Как привлечь благополучие во время звездопада

Звездопад Урсид приходится на время зимнего солнцестояния, а значит, нужно соблюсти традиции этого особенного дня:

оставаться в хорошем настроении;ни с кем не ссориться;настроиться на позитив;запрограммировать сознание на успех;провести время в кругу семьи.

Кроме того, звездопад приходится на кельтский праздник Йоль, который принято отмечать в кругу семьи с богато накрытым столом и обязательными атрибутами: наряженной елью или сосной и ярким светом. В прежние времена в честь праздника разжигали костры, а в современном мире можно обойтись несколькими красивыми белыми свечами. Они символизируют возрождение и исполнение самые заветных желаний.