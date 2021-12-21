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Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox

Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox


Microsoft совместно с Adidas в последние месяцы представили две модели кроссовок в стиле Xbox. Первые были выполнены в стиле оригинальной игровой приставки Xbox. Вторые были выполнены в стиле игровой приставки Xbox 360. А сегодня компании официально представили третью, заключительную, модель кроссовок Adidas в линейке Xbox. Отмечается, что эта модель кроссовок будет доступна во всем мире для покупки.

Модель кроссовок выполнена на базе Adidas Forum Tech Boost — «обуви, которая во многом опирается на прошлое, но включает в себя новейшие технологии». Отмечается, что дизайн новой модели — это дань уважения Xbox Series X. В дизайне кроссовок можно видеть некоторые элементы от игровой приставки Xbox Series X, например, черную сетку на зеленой подкладке.


Стоимость таких кроссовок, созданных в сотрудничестве между Adidas и Xbox, составит $140.


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По материалам: newxboxone

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