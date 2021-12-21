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Минцифры согласовало указ об электронных паспортах

Минцифры согласовало указ об электронных паспортах

08:37  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Минцифры урегулировало все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах и на текущей неделе планируют внести его на рассмотрение в администрацию президента. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев РИА Новости. 

«Сняли все разногласия. … Все урегулировали», — сказал министр. 

В октябре Шадаев сообщал, что до конца 2022 года выдачу электронные паспортов планируют начать в трёх регионах России.

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Ожидается, что это будет смарт-карта с персональной информацией и биометрическими данными владельца, в том числе отпечатками пальцев. Карту не нужно постоянно иметь при себе, так как в некоторых случаях её заменит мобильное приложение с QR-кодом.  Перечень таких случаев установит Правительство. Это, например, покупка алкоголя в супермаркете, когда гражданам требуется подтвердить  возраст.  

Пилотными площадками для введения электронных паспортов могут стать Москва, Московская область и Татарстан. Однако, как сообщили в пресс-службе Минцифры «Парламентской газете», конкретные регионы назовёт глава государства в своём указе, публикация которого ожидается до конца года.


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Шадаев отмечал, что вопрос о замене бумажного документа на смарт-карту — это выбор каждого гражданина. Но если человек решил завести цифровой документ, то уже не сможет пользоваться бумажным.

Ранее, в марте, анонсировалось, что жителям Москвы можно будет оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России — не позднее 1 июля 2023 года.



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По материалам: pnp.ru

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