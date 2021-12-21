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Минпросвещения России разрабатывает дорожную карту по изучению русского языка в Сирии

Минпросвещения России разрабатывает дорожную карту по изучению русского языка в Сирии

Преподавание русского языка в Сирии обсудили на международном форуме «Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР)». Мероприятие прошло в университете Дамаска при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

«На основе анализа ситуации Министерством просвещения России будут выработаны предложения по совершенствованию преподавания русского языка в системе общего образования Сирийской Арабской Республики и сформирована концепция национально ориентированного учебно-методического комплекса для преподавания русского языка как иностранного», – сказал директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов на пленарном заседании форума.

Минпросвещения России в рамках двустороннего сотрудничества с Сирией проводит масштабную деятельность, в том числе по гуманитарному направлению. На системной основе поощряются победители олимпиад и конкурсов по русскому языку, они направляются на обучение в Международный детский центр «Артек».

Летом текущего года 17 сирийских школьников – победителей и призёров Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» и конкурса «Читаем А.С. Пушкина» прошли обучение в «Артеке». Кроме того, со 2 декабря в «Артеке» 20 сирийских школьников – победителей олимпиады по русского языку в течение 20 дней проходят обучение во время 14-й смены.

Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново принял на трехмесячное обучение 14 сирийских школьников. Для них организована насыщенная образовательная и культурная программа, в ходе которой открывается возможность практиковать русский язык, найти друзей и познакомиться с культурой и историей России.

Международный форум «Продвижение изучения русского языка в образовательных организациях Сирийской Арабской Республики (САР)» организован Московским педагогическим государственным университетом при поддержке Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир».

Цель форума – организация и реализация мероприятий по распространению лучших практик российского общего образования в рамках международного сотрудничества в сфере общего образования в САР.

# Общество

По материалам: edu.ru

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