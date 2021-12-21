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Минздрав включил вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Минздрав включил вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Приказ Минздрава и приложения к нему опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, к приоритету первого уровня, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли несколько категорий. Это граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно. Необходимо письменное заявлению одного из родителей или законного представителя.

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По материалам: irk

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