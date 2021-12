Мнение: для продолжения ралли биткоина нужны новые драйверы роста рынка

Для продолжения роста рынка криптовалют нужны регуляторная ясность и приток институционального капитала, а 2022 год «обещает быть интересным для индустрии». Такое мнение выразил партнер The Spartan Group под ником SpartanBlack.

0/ In the past few weeks I have been asked repeatedly by investors when crypto winter will come. The last 3 crypto winters have so traumatized the collective psyche of crypto investors that everyone is cautious after a strong 2021. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

«В последние несколько недель инвесторы неоднократно спрашивали меня, когда наступит криптозима. Последние три криптозимы настолько травмировали коллективную психику инвесторов, что все стали осторожными после мощного 2021 года», — написал SpartanBlack.

По его наблюдениям, многие держатели криптовалют фиксировали прибыль после каждого сильного восходящего движения цен. Поэтому не наблюдалось FOMO и параболического движения котировок, как в предыдущих трех фазах бычьего рынка.

1/ Perhaps because of this, we have seen investors take profits after every significant run up in prices. Hence, we haven’t seen the type of FOMO and parabolic move in prices that have characterized the last 3 cycles (2010-2011, 2013-2014, 2016-2017). — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

Другой примечательный фактор — увеличение институционального капитала. По словам SpartanBlack, киты стали вести себя более дисциплинированно в отношении фиксации прибыли и управления рисками/левериджем. С другой стороны, институционалы активно входили в рынок в периоды коррекций.

2/ The other factor is increasing institutional capital in the market which tends to be more disciplined about taking profits and managing risk/leverage, while at the same time also having a greater willingness to step in when markets sell off substantially. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

Эксперт выразил мнение, что для параболического движения цен нужен мощный катализатор — например, введение американскими регуляторами дружественных к криптовалютам правил. Это откроет доступ к цифровым валютам для крупных финансовых учреждений.

3/ My view is, for a parabolic move to occur, we would need to see a major catalyst take place. Examples I can think of are a) US regulators enact crypto friendly regulations that allows mainstream financial institutions to flood in; — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

Существенно повлиять на рынок могут также:

резкое снижение инфляционного давления;

изменение позиции властей Китая в отношении криптовалют (что маловероятно).

4/ b) inflationary pressures decline sharply negating tapering concerns, c) China reversing its anti-crypto stance (low prob) These are outlier events but any of the above can lead to a parabolic price outcome for crypto markets. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

По наблюдениям SpartanBlack, в некоторых секторах, включая гейминг, были признаки перегретости. Однако впоследствии цены крупных игровых токенов и NFT значительно скорректировались.

6/ There are parts of the market where valuations were looking bubbly a few weeks ago eg in gaming (both public and private) But prices of the major gaming tokens have corrected by about 50% or more since. The NFT market has also deflated sharply in the past few months. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

Он также отметил, что на DeFi-токены оказывает давление внимание к сегменту со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регуляторная ясность может послужить мощным катализатором роста токенов децентрализованных приложений.

8/ Meanwhile, DeFi tokens have been major laggards and are currently trading at depressed valuations due primarily to the SEC’s scrutiny into DeFi. I see a Uniswap settlement as being a major catalyst for DeFi tokens that could drive prices up 2-3x, although timing is uncertain. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

В целом, по словам SpartanBlack, рынок нельзя назвать чрезмерно перегретым. Отсутствует повсеместное FOMO, когда «люди просто покупают, без оглядки на фундаментал».

9/ Current conditions do not look like that of a frothy overhyped market. In the FOMO phase people just buy without regard for valuation or fundamentals. The current market conditions can only be described as tentative and the market Is looking for directions for the next move. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

«Текущие рыночные условия можно охарактеризовать как неуверенность, рынок ищет направление для следующего движения».

Из позитивных моментов эксперт назвал сильный приток венчурного капитала в экосистему, а также значительные запасы криптоактивов у различных проектов. Эти средства призваны поддерживать инновационные стартапы.

10/ Further, given the strong inflow of venture capital into the ecosystem, coupled with the billions in treasury funds raised by major L1 chains in the past 1-2 months, there is an abundance of capital to support more startups innovating in the space even if there is a slowdown. — SpartanBlack (@SpartanBlack_1) December 21, 2021

SpartanBlack выразил уверенность, что частное финансирование «не иссякнет, как это произошло в 2018 году после пузыря ICO».

По его мнению, 2022 год обещает быть интересным для мира криптовалют. Среди потенциальных будущих рисков он отметил:

повышение ставок процента [центробанками];

нарастание геополитической напряженности;

ухудшение ситуации с COVID-19.

Напомним, в ноябре основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткоин «легко» достигнет цены в $500 000.