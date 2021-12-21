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Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25

Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25

Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки города Москвы. 

«Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия», – сообщили в пресс-службе. 

В департаменте добавили, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26–28 градусов, а старшеклассники – если температура от минус 31 градуса и ниже.

«При неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях»,– отметили в пресс-службе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости», что на Москву надвигается «полярное вторжение» с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря: в ночь температура опустится до минус 22 градусов.

# Общество

По материалам: edu.ru

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