МУП «Центральный рынок» вышел на прибыль 11 миллионов рублей

В 2021 году МУП «Центральный рынок» не только перешел на самоокупаемость, но и начал приносить прибыль. Об этом рассказал руководитель предприятия Григорий Слезак, возглавивший предприятие в 2020 году. Тогда оно работало с убытками: за девять месяцев прошлого года они превысили 26 миллионов рублей. На данный момент планируемая валовая прибыль рынка составляет около 11 миллионов рублей. Ежедневно торговые площади посещают более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Григорий Слезак:

– В течение года мы старались максимально сократить издержки: полностью пересмотрели работу «Центрального рынка» и его административно-управленческого персонала. Откорректировали план финансово-хозяйственной деятельности и усилили контроль за всеми финансовыми потоками. Так, в декабре прошлого года из аренды третьих лиц вернули предприятию камеру хранения, что позволило за год получить прибыль, которая составила почти пять миллионов рублей.

Пересмотрев расходную часть деятельности, руководство «Центрального рынка» стабилизировало экономическую ситуацию. На данный момент оплачены все налоги, страховые взносы и арендные платежи за земельные участки. Администрация приняла меры по привлечению на торговую площадку товаропроизводителей Иркутской области. С 76% до 91% увеличилась наполняемость торговых мест.

Усилия руководства предприятия направлены на обеспечение более комфортных условий: как для продавцов, так и для покупателей. По окончании летнего сезона 2020 года на «Центральном рынке» была переформатирована работа уличной ярмарки и упорядочено предоставление торговых мест желающим реализовать продукцию, выращенную на своих приусадебных участках. Для покупателей обустроили пешеходную зону.

Для уборки в здании привлекли клининговую службу, возобновили проведение санитарного дня. Санобработку помещений, в том числе дератизацию и дезинсекцию, проводит специализированная организация.

Также постоянные посетители рынка отметили проведенный ребрендинг. Он коснулся не только логотипа. Для удобства посетителей на рынке введено цветовое зонирование по спецодежде: продавцы рыбы одеты в фартуки синего цвета, мяса — красного, овощей и фруктов — зеленого.

Григорий Слезак:

— Для того чтобы контролировать работу продавцов, предотвращать обсчеты и обвесы, на рынке теперь работает «Тайный покупатель». Сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» 745-995.

В планах администрации рынка — установка эскалатора для подъема на второй этаж, где сейчас завершается ремонт. Запланированы обновление тепловых пунктов и системы водоснабжения, приобретение весового и холодильного оборудования. В ближайшем будущем на «Центральном рынке» появятся тележки, как в супермаркетах. Для этого к следующему лету планируют произвести замену входных групп с установкой автоматических раздвижных дверей.

Ранее по информации руководителя предприятия сообщалось, что на Центральном рынке ликвидированы серые схемы вывода денежных средств, выстроены партнерские взаимоотношения между администрацией рынка и предпринимателями. Урегулирован вопрос и с автостоянкой – значительно снижена стоимость парковки. Так, плата за стоянку в первые полчаса составляет 20 рублей, за час – 50 рублей.

Также реализуется «Воскресная скидка» — по воскресеньям некоторые товары продают на 5% дешевле. За участие в акции предприниматели получают купоны на бесплатную парковку на территории рынка.

Депутат Александр Панько напомнил, в думу Иркутска неоднократно поступали жалобы от продавцов и покупателей на администрацию рынка, которые неоднократно рассматривались на комиссии по собственности. В результате в муниципальном предприятии сменили руководство. Сейчас негативные отзывы отсутствуют. Однако работа по улучшению уровню работы на Центральном рынке продолжается.

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