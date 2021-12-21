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На Ксению Собчак собираются подать в суд за фильм про "инфоцыган"

На Ксению Собчак собираются подать в суд за фильм про "инфоцыган"

Вышедший несколько дней назад на YouTube-канале 40-летней Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" фильм про "инфоцыган" получил большой общественный резонанс, а для самой телеведущей обернулся скандалом.

Инвестор из Санкт-Петербурга Сергей Бриз собирается предъявить к Собчак иск на 100 миллионов рублей. По его мнению, употребляя термин "инфоцыгане", Собчак тем самым оскорбляет этническую группу цыган. Журналистку он обвинил в расизме и ксенофобии.

В своем ролике вы рассказываете про бизнесменов, которых считаете недобросовестными. Вы можете иметь свое мнение, это право дано вам Конституцией. Но вы не можете унижать по национальному признаку ваших соотечественников. В вашем ролике слово "инфоцыгане" является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу — цыган. Я считаю, что это недопустимо в современной России — клеймить людей чьей-то национальностью. Это открытое проявление расизма и ксенофобии,

— заявил он.


 


Бриз потребовал, чтобы Ксения Собчак принесла публичные извинения за свой ролик, удалила его и внесла пожертвование в размере 100 миллионов рублей в фонд российских цыган.

Собчак на обвинения Бриза отреагировала и написала в своем телеграм-канале, что термин придумала не она, а цыган она очень уважает.

Я женщина не гордая, повторю: термин "инфоцыгане" придумала не я, предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю,

— заявила она, добавив, что на претензии Сергея Бриза ей наплевать.


"Инфоцыганами" в Рунете иронично называют людей, которые продают различные курсы, тренинги и другие информационные продукты, не имеющие реальной ценности. Это различные бизнес-тренеры и коучи, которые проводят тренинги, марафоны, вебинары или лекции, где рассказывают, как добиться успеха и разбогатеть, или учат особым практикам исполнения желаний, медитациям, осознанности. Сами они могут зарабатывать по несколько десятков миллионов рублей в месяц, но при этом, как правило, весь их бизнес и успех строится именно на подписчиках и покупателях их марафонов — реальных успешных компаний за плечами таких людей нет.

В число "инфоцыган" Ксения Собчак записала популярных блогеров Елену Блиновскую, Милу Левчук, Марию Капшукову, Катю Петерсил, Гусейна Гасанова и многих других.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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