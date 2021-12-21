"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с актером Павлом Деревянко

Вадим Карасев

Павел Деревянко — один из самых востребованных артистов, который не только снимается в кино, но и активно покоряет интернет и набирает популярность у молодой аудитории. Поговорили с Павлом о самоиронии, его жизненных принципах и спросили, почему он бросил снимать развлекательный контент.

Осознанность и самоирония

У меня богатая фильмография. В ней есть как проекты, которые на фестивалях брали главные призы, так и проходные комедии. Да, может быть, они и не блестящие, но люди их любят и благодарны за них. А я рад поднимать настроение. Остальное — вкусовщина. Критики — часто замороченные и очень насмотренные люди, но они не всегда дают конструктивные комментарии и оценки. Что нормально — восприятие кино субъективно. Зрители в этом плане проще — они просто получают удовольствие.

Для меня признак успешного проекта — как раз реакция публики. Чтобы фильм понравился, есть универсальная формула, в которой должны быть учтены все составляющие: классный сценарий, хорошая режиссура, отличный кастинг и тайминг, который позволит снимать без спешки. Конечно, это работает не всегда — даже если каких-то элементов не хватает, все равно может получиться круто.





Возможно, я очень осознанный и самоироничный человек, но за свои проекты мне не бывает стыдно. Я точно ни о чем не жалею и спокойно отношусь к критике. Был бы шанс прожить жизнь заново — я бы все делал точно так же. Мой путь мне дан, чтобы все узнать и попробовать.

Интересные роли

Раньше почему-то думал, что никогда не стану играть злодеев. Мне предлагали, конечно, но я отказывался. Однажды режиссер прямо настаивал, что эта роль моя. А у меня блок на это, и все тут. Сейчас, наоборот, хочется попробовать себя в этом амплуа — со сложной судьбой и многогранным характером. Не знаю, с чем это связано, просто период в карьере такой, и я до него дошел. Все меняется. Кино это будет или сериал — неважно, но мне нравится сниматься в полнометражных фильмах, потому что это возможность рассказать полноценную историю за короткое время. К тому же, когда тебя в кинотеатрах показывают, это тоже приятно.

Проекты тоже выбираю просто. Ни с кем не советуюсь, смотрю сам — цепляет или нет. Иногда стоит прислушаться к себе внимательнее: бывает, что на первый взгляд роль не кажется интересной, но на самом деле она классная. Например, в одном из моих недавних кинопроектов "Настоящие Истории" (проект представлен брендом IQOS и ориентирован на совершеннолетних пользователей. — Прим. ред.) я играл автомеханика. Вроде бы ничего особенного, но проект зацепил меня тем, что наравне с профессиональными актерами в нем участвовали ребята — победители конкурса, который дал им шанс исполнить свою актерскую мечту. У меня даже сердце защемило, когда я увидел их искренние эмоции от того, что их желание стало реальностью. Это очень трогательно.





Сначала ты, а потом роль

Во время учебы у нашего мастера был принцип: он всех "мочил" — грубил и жестко критиковал. Из-за этого наш курс постоянно сутулился, пока другие ребята ходили с гордо поднятой головой. Так нельзя. Любите жизнь, ребята. Любите творчество и себя. Это самое главное.

Всем начинающим актерам я бы сказал: будьте собой. Когда играю исторических личностей, стараюсь как можно больше узнавать про персонажа. Для роли Петра III я практиковал немецкий акцент и учился играть на скрипке, чтобы показать императора с разных сторон, а не только пьяницей и дураком, как его обычно изображают. Но во всем должна быть мера: на первом плане должны оставаться вы сами. Бывает, закопаешься в нюансах — и получается серьезно, глубоко, но каша какая-то. Важно, чтобы в герое узнавали вас самих.





Серьезный, но искренний артист

Я сам веду свои социальные сети — и делаю это по настроению: иногда могу два поста в день выложить, а бывает, подолгу молчу. Какой я в жизни, такой и в интернете. Стараюсь не врать ни себе, ни окружающим. Наверное, поэтому люди и подписываются. 600 тысяч подписчиков — это еще не миллион, но и немало.

Было время, когда я нанимал специального человека, чтобы делать контент вместе — писать сценарии к коротким роликам. Они даже были популярны. Но потом я сказал себе: "Паша, ты серьезный артист, ну куда тебе". Я давно не снимал развлекательных видео, как это сейчас модно — просто нет времени. Да и классных идей нет, а без них непонятно, зачем это делать.

Артисту важно быть в интернете, если хочется быть известным. Без этого сейчас никуда. К тому же это классно: у меня появились подписчики, я познакомился со множеством новых людей, с классными девчонками, да и контент получился прикольный.





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