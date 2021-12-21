На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания

Спортивный комплекс «Локомотив» на улице Норильская,1 в Иркутске открыт для массового катания. На стадионе завершили заливку льда. Тренировочный процесс там уже начался. На поле занимаются детские команды «Центра развития спорта». В свободное время покататься на коньках могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Дмитрий Абрамович, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска:

— Проливать поверхность поля начали уже с середины ноября. На этом объекте у нас есть специальный ледозаливочный комбайн на базе ГАЗа с трехтонной бочкой. В этом году столкнулись с некоторыми сложностями: было мало осадков для наращивания необходимой «снежной подушки». Сейчас здесь толщина льда здесь от семи до 12 сантиметров. Разница нивелируется из-за сферической формы искусственного поля. Буквально на днях мы завершили наносить игровую разметку. И теперь стадион полностью готов к занятиям зимними видами спорта. Стадион открыт для всех иркутян. Здесь проводятся тренировки. На территории всегда есть расписание занятий юных хоккеистов. Но, надо сказать, что тренировочный процесс обычно занимает половину поля. И на второй половине также всегда можно покататься.

Как сообщил Дмитрий Абрамович, на этой неделе завершится заливка льда на стадионе «Авиатор». В праздничные выходные каток ежедневно посещают до сотни иркутян. Кроме того, покататься на коньках в столице Приангарья можно практически в каждом районе. Для этого работает 25 муниципальных хоккейных кортов Иркутского городского спортивно-методического центра. Почти все объекты оборудованы теплыми раздевалками, за каждым закреплен инструктор. Методисты проводят занятия по хоккею с мячом или шайбой для детей, формируют дворовые команды. В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий.

Также завершается заливка льда на острове Конный. Уже традиционно в декабре пешеходные дорожки превращаются в каток площадью 3 900 квадратных метров.