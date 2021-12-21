Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания

На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания

Спортивный комплекс «Локомотив» на улице Норильская,1 в Иркутске открыт для массового катания. На стадионе завершили заливку льда. Тренировочный процесс там уже начался. На поле занимаются детские команды «Центра развития спорта». В свободное время покататься на коньках могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Дмитрий Абрамович, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска:
— Проливать поверхность поля начали уже с середины ноября. На этом объекте у нас есть специальный ледозаливочный комбайн на базе ГАЗа с трехтонной бочкой. В этом году столкнулись с некоторыми сложностями: было мало осадков для наращивания необходимой «снежной подушки». Сейчас здесь толщина льда здесь от семи до 12 сантиметров. Разница нивелируется из-за сферической формы искусственного поля. Буквально на днях мы завершили наносить игровую разметку. И теперь стадион полностью готов к занятиям зимними видами спорта. Стадион открыт для всех иркутян. Здесь проводятся тренировки. На территории всегда есть расписание занятий юных хоккеистов. Но, надо сказать, что тренировочный процесс обычно занимает половину поля. И на второй половине также всегда можно покататься.

Как сообщил Дмитрий Абрамович, на этой неделе завершится заливка льда на стадионе «Авиатор». В праздничные выходные каток ежедневно посещают до сотни иркутян. Кроме того, покататься на коньках в столице Приангарья можно практически в каждом районе. Для этого работает 25 муниципальных хоккейных кортов Иркутского городского спортивно-методического центра. Почти все объекты оборудованы теплыми раздевалками, за каждым закреплен инструктор. Методисты проводят занятия по хоккею с мячом или шайбой для детей, формируют дворовые команды. В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий.

Также завершается заливка льда на острове Конный. Уже традиционно в декабре пешеходные дорожки превращаются в каток площадью 3 900 квадратных метров.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Кроссчейн-протокол Multichain привлек $60 млн от Binance Labs, Circle Ventures и Tron Foundation
Кроссчейн-протокол Multichain привлек $60 млн от Binance Labs, Circle
CEO Bitfury вошел в совет директоров криптоброкера Voyager
CEO Bitfury вошел в совет директоров криптоброкера Voyager
Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку
Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку
Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах Polkadot
Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах
Биржа BitMEX выпустит собственный токен
Биржа BitMEX выпустит собственный токен
Binance подписала соглашение с властями Дубая о продвижении криптовалют
Binance подписала соглашение с властями Дубая о продвижении
В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую больницу
В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую
Студенты ИрГАУ получили сертификаты на именную стипендию Россельхозбанка
Студенты ИрГАУ получили сертификаты на именную стипендию
На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания
На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания
За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега
За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега
В ноябре нагрузка на электрические сети Иркутска выросла на 40% по сравнению с прошлым годом
В ноябре нагрузка на электрические сети Иркутска выросла на 40% по
Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали «Авиалесоохране»
Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали

Топ на сегодня

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в

Еще по теме

В Иркутске завершили заливку 25 муниципальных катков
Иркутск стал лучшим в регионе по развитию массового спорта
На острове Конном в Иркутске готовятся к заливке катка
Кататься на коньках в Пятигорске сейчас можно круглый год