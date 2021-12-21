Нам важно объединить опыт советников директоров школ из разных регионов - Сергей Кравцов

За четыре месяца этого учебного года советники директоров школ по воспитательной работе во взаимодействии с педколлективами организовали и провели мероприятия с общим охватом участников более 4 млн человек. Причем в эти активности были вовлечены школьники и родители не только из десяти пилотных регионов, где проходит апробация проекта. Об этом рассказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе встречи с советниками директоров школ, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

«Мы видим позитивную динамику работы – об этом говорят и результаты опросов педагогов, руководителей образовательных организаций и самих школьников. За этот год сделано было многое: подписаны дорожные карты проекта, регионы получили методические рекомендации по работе советников директоров школ по воспитательной работе, определены наименования трудовых функций этих специалистов, разработаны программы повышения их квалификации», – отметил Сергей Кравцов.

В ближайшее время будет проведён мониторинг воспитательной работы в десяти пилотных регионах, участвующих в проекте, в сфере особого внимания будут школьные музеи, спортклубы, театры и волонтёрские отряды.

К работе также будут активно привлекаться педагогические вузы.

Сергей Кравцов озвучил планы реализации проекта «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» на 2022 год. Он информировал, что в Международном детском центре «Артек» будет создан федеральный центр по подготовке советников директоров по воспитательной работе. Кроме того, этих специалистов будут обучать методикам по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. В течение года запланированы различные тематические мероприятия, объединяющие участников из разных регионов.

«Нам нужно объединить все наработки специалистов из разных регионов, зафиксировать интересные решения – это важно для дальнейшего развития проекта. Прошу также региональных министров оказывать всестороннюю поддержку советникам директоров школ по воспитанию, оперативно решать все возникающие вопросы», – резюмировал Министр.

Проект «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Более 2800 специалистов приступили к работе в десяти пилотных регионах с 1 сентября 2021 года.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, поручил разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра «Артек».