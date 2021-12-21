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Настасья Самбурская заявила, что не желает трясти трусами на радость публики

Настасья Самбурская заявила, что не желает трясти трусами на радость публики
Актриса Настасья Самбурская высказалась о своем участии в шоу.   Артистка поделилась, почему не принимает участия в развлекательных шоу. Актриса проводила «Вопрос-ответ» в своем микроблоге. Один из подписчиков поинтересовался, почему она отказывалась от всех шоу, участвовать в которых ей предлагал Виктор Дробыш.
Настасья Самбурская «Потому что это дешевый пиар. Я до заключения контракта с ним никуда не ходила. Не потому, что не звали, а потому что я против того, чтобы трусами ходить трясти по всем этим говношоу, на потеху толпе. Артист творчеством должен зарабатывать авторитет. А когда творчества нет, вот и приходится ходить, зарабатывать сомнительную репутацию», — ответила Самбурская в своем Instagram. Напомним, что около четырех лет назад Настасья Самбурская начала сольную карьеру певицы под руководством Виктора Дробыша. Однако их сотрудничество стало не самым удачным. Актриса расторгла контракт с продюсером, однако все разногласия они разрешают до сих пор.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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