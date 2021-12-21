Новый геймплей Diablo 4 — почти 10 минут игрового процесса





У Diablo 4 пока нет даты релиза, как и нет примерного релизного окна. Предполагалось, что игра может выйти в 2022 году, но сейчас, похоже, стоит ориентироваться на 2023 год. Разработчики Diablo 4 планируют создать проект, который понравится поклонникам Diablo 2 и при этом будет хорошо воспринят новой аудиторией, что является весьма непростой задачей.

По геймплею, который пока показывают создатели Diablo 4, можно видеть, что игра максимально по стилю приближена именно ко второй части. Но, естественно, будет в ней и масса изменений. Ниже можно посмотреть почти 10 минут нового геймплей Diablo 4 от GameSpot. В ходе видео, снятого с пре-альфы, демонстрируются способности разных персонажей, разрушаемость объектов, работа системы освещения и многое другое.

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Отметим, что на данный момент неизвестно, стоит ожидать релиз Diablo 4 только на новом поколении консолей, или проект появится, в том числе, на Xbox One.