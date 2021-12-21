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Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox

Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз нуарного Sci-Fi детектива Lacuna. Игра вышла в Steam еще в мае этого года, теперь она доступна и на консолях. Отметим, что в Steam у проекта «Очень положительные» отзывы, которых порядка 600 штук. На Opencritic игра имеет 80 баллов из 100, а на Metacritic — 88 баллов из 100 (всего 5 рецензий).

Lacuna — это игра в жанре детективного квеста, в котором предстоит расследовать загадочное дело об убийстве. Игра интересна своим разветвленным сюжетом и несколькими вариантами концовок. Проект подойдет любителям классических квестов, которых не отпугивает подобный графический стиль. Ниже можно видеть трейлер игры Lacuna, приуроченный к релизу проекта на консолях.


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Отметим, что на Xbox игра Lacuna продается по цене в $19,99 (на старте доступна со скидкой за $15,99).

Lacuna — A Sci-Fi Noir Adventure

Вы сотрудник бюро расследований Нил Конрад. Однажды ночью вас будят новостью об убийстве, и вы сломя голову бросаетесь в расследование, которому суждено перевернуть вверх дном и вашу жизнь, и всю Солнечную систему.
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По материалам: newxboxone

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