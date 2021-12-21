Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологи занимаются изучением чисел, их влиянием на жизнь каждого человека и на историю мира в целом. Настало время узнать, что числа приготовили нам в этот вторник, каким будет их настроение и как можно обойти стороной проблемы.

Сразу стоит отметить, что сегодняшний день входит в число дней силы декабря. Все из-за благоприятного солнцестояния, которое откроет для нас новые возможности и заставит двигаться вперед там, где раньше мы боялись это делать. Числа помогут сделать этот день еще более позитивным, а также зададут нам правильный вектор.

Число-покровитель 21 декабря 2021 года

Чтобы выяснить, какие число будет сегодня стоять выше остальных, нужно просто сложить все цифры даты и не забыть в конце прибавить 2 — порядковый номер вторника.

2+1+1+2+2+0+2+1+2=13. 1+3=4.

Четверка неплохо сочетается с энергией сегодняшнего дня. Это число с универсальной энергией, поэтому оно даст возможность солнцестоянию и Луне решать, что сегодня важно, а что нет. Четверка дарует нам состояние легкости. Именно поэтому главным символом этого дня станет облако — легкое и невесомое. В рабочих коллективах и семьях людям станет гораздо проще находить общий язык. Это хороший день для знакомств, для размеренных дел по дому.





События 21 декабря из прошлого

21 декабря 1898 года супруги Кюри открыли радий. Это идеальный день для того, чтобы заниматься любимым делом и тем, в чем вы очень хороши.

21 декабря 1913 года в нью-йоркской газете «New York World» был опубликован первый в мировой истории кроссворд. Четверка поможет всем нововведениям прижиться.

21 декабря 1953 года была открыта Сталиногорская детская железная дорога. Это прекрасное время для завершения важных дел.

21 декабря 2012 года впервые в истории YouTube и интернета в целом количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард. Этим видео стал клип «Gangnam Style». Сегодня вы можете разглядеть итоги и последствия проделанной ранее работы.

Советы нумерологов на этот вторник

Сегодня очень полезно заниматься домашними делами: ремонтом, уборкой, наведением порядка, перестановкой мебели.

Полезными станут любые новые знакомства. Особенно актуально это для тех, кто находится в поисках второй половинки. Романтические встречи будут полезны.

Финансовые операции тоже принесут много пользы. Это могут быть вложения средств в развитие бизнеса, покупка новых гаджетов, обновление гардероба.

Старайтесь не брать сегодня деньги в долг. Это может привести к потере удачи, посылаемой нам Четверкой и Луной.

Успех будет сопутствовать не излишествам, а умеренности. Старайтесь находить время для отдыха, не бездельничайте. Сегодня очень полезно помогать близким людям и друзьям, но не нужно превращать попытки сделать для них что-то хорошее в безоглядный альтруизм.

Сегодня многим людям будет свойственно прощать друг друга, причем даже за самые неприятные — измены, предательства.

Талисманы удачи на 21 сентября

Минералы стихии Воды. К ним относятся аквамарин, флюорит, берилл, лунный камень. Они помогут достичь внутренней гармонии. Также им под силу снабдить вас удачей в любви.

Если у вас намечается много важных дел, старайтесь надевать платиновые украшения. В период правления Четверки и солнцестояния они просто незаменимы. Нумерологи отмечают, что такие изделия будут оказывать энергетическую поддержку всем, кто окажется во враждебной обстановке.