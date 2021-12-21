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Объем заблокированных средств в DeFi-экосистеме Terra превысил $18 млрд

Объем заблокированных средств в DeFi-экосистеме Terra превысил $18 млрд


DeFi-экосистема Terra превзошла Binance Smart Chain по объему заблокированных средств (TVL). Показатель превысил $18 млрд.


На скриншоте ниже видно, что Terra уступает по TVL лишь Ethereum.


Данные: DeFi Llama.

По сравнению с декабрем 2020 года TVL вырос на 42 000%. Год назад объем заблокированных в экосистеме Terra средств составлял $42 млн.


Согласно DeFi Llama, экосистема состоит из 13 проектов. Крупнейший из них — Anchor, TVL которого составляет $5,45 млрд. 

Ключевой элемент Terra — алгоритмический стейблкоин UST, обеспеченный нативным токеном LUNA. Рост последнего за 7 дней составил 58%.


Данные: CoinGecko.

Проект Terra основал в 2018 году президент и учредитель TicketMonster Даниэль Шин. Компания является одной из ведущих на рынке электронной коммерции Южной Кореи.


В июле стоящая за Terra компания Terraform Labs привлекла $150 млн для инвестиционного фонда, ориентированного на развитие экосистемы.


Проект поддерживает стейблкоины, привязанные к доллару США, южнокорейской воне, монгольскому тугрику и СДР. Токен LUNA используется для управления и обеспечения стабильности цен активов, выпущенных в сети. Пользователи сами эмитируют «стабильные монеты», сжигая при этом нативные токены. 


LUNA можно также использовать для управления протоколом, стейкинга, майнинга ликвидности и оплаты транзакционных комиссий.


На днях пара LUNA/UST появилась на платформе кроссчейн-деривативов Injective.



UST и LUNA также недавно интегрировала кроссчейн-платформа Multichain (ранее Anyswap).



Набирает популярность и сервис StarTerra для запуска проектов, ориентированных на GameFi и NFT. TVL платформы превысил $20 млрд.

Напомним, в начале декабря токен протокола Terra (LUNA) ворвался в первую десятку рейтингов рыночной капитализации.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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