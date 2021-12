Объем заблокированных средств в DeFi-экосистеме Terra превысил $18 млрд

DeFi-экосистема Terra превзошла Binance Smart Chain по объему заблокированных средств (TVL). Показатель превысил $18 млрд.

На скриншоте ниже видно, что Terra уступает по TVL лишь Ethereum.

Данные: DeFi Llama.

По сравнению с декабрем 2020 года TVL вырос на 42 000%. Год назад объем заблокированных в экосистеме Terra средств составлял $42 млн.

Согласно DeFi Llama, экосистема состоит из 13 проектов. Крупнейший из них — Anchor, TVL которого составляет $5,45 млрд.



Ключевой элемент Terra — алгоритмический стейблкоин UST, обеспеченный нативным токеном LUNA. Рост последнего за 7 дней составил 58%.

Данные: CoinGecko.

Проект Terra основал в 2018 году президент и учредитель TicketMonster Даниэль Шин. Компания является одной из ведущих на рынке электронной коммерции Южной Кореи.

В июле стоящая за Terra компания Terraform Labs привлекла $150 млн для инвестиционного фонда, ориентированного на развитие экосистемы.

Проект поддерживает стейблкоины, привязанные к доллару США, южнокорейской воне, монгольскому тугрику и СДР. Токен LUNA используется для управления и обеспечения стабильности цен активов, выпущенных в сети. Пользователи сами эмитируют «стабильные монеты», сжигая при этом нативные токены.

LUNA можно также использовать для управления протоколом, стейкинга, майнинга ликвидности и оплаты транзакционных комиссий.

На днях пара LUNA/UST появилась на платформе кроссчейн-деривативов Injective.

1/ The first Cosmos-native perpetual LUNA/UST pair is now available for trading on @InjectiveLabs!



Users can also access LUNA/UST + UST/USDT spot pairs, with IBC functionality enabling native Terra - Injective transfers directly integrated with your Station wallet 😎 https://t.co/2FkyGiuZBH