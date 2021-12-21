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Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе

Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе

Вчера 38-летнюю Милу Кунис засняли на прогулке с детьми, семилетней дочерью Уайетт и пятилетним сыном Димитрием. Судя по всему, актриса или отводила детей в школу, или забирала их оттуда. 43-летнего мужа Милы Эштона Катчера рядом с семьей в этот момент не было.


Мила Кунис с дочерью Уайетт и сыном Димитрием

В этом году пара неоднократно оказывалась в центре внимания из-за публичных историй о методах воспитания детей и подвергалась критике. Однако Эштон и Мила, не лишенные чувства юмора, эту критику близко к сердцу не принимали и остроумно отвечали хейтерам.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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