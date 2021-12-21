Off-duty: Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Вчера 38-летнюю Милу Кунис засняли на прогулке с детьми, семилетней дочерью Уайетт и пятилетним сыном Димитрием. Судя по всему, актриса или отводила детей в школу, или забирала их оттуда. 43-летнего мужа Милы Эштона Катчера рядом с семьей в этот момент не было.





Мила Кунис с дочерью Уайетт и сыном Димитрием

В этом году пара неоднократно оказывалась в центре внимания из-за публичных историй о методах воспитания детей и подвергалась критике. Однако Эштон и Мила, не лишенные чувства юмора, эту критику близко к сердцу не принимали и остроумно отвечали хейтерам.

Мариана Панкина