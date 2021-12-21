Ольга Бузова публично посмеялась над бывшим мужем

Ведущая и певица Ольга Бузова встретилась с Дмитрием Тарасовым на светском мероприятии. Вряд ли организаторы премии Fashion TV ожидали, что их мероприятие обернется таким громким скандалом. Все началось с того, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов едва не столкнулись на красной дорожке праздника. Сначала перед журналистами появился футболист, который ответил на вопросы о личной жизни и карьере. Когда Дмитрий уже уходил, на красную дорожку ворвалась Бузова в эффектном фиолетовом наряде. Пока Ольга давала интервью, ее бывший муж успел уйти в зал, но на этом неловкие ситуации не закончились. Получая премию, телеведущая вышла на сцену и решила высказать все, что она думает про Тарасова. «Я всегда представляла, как же это произойдет, что же скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «какой же я дурак! Как я мог ее просрать!», — заявила Ольга.Ольга Бузова Речь Бузовой вызвала очень бурную реакцию в зале. А вот Дмитрий Тарасов явно чувствовал себя неловко. Он продолжал сидеть на своем месте, выслушивая оскорбления бывшей жены и улыбаясь. Позднее Ольга и в социальных сетях похвасталась тем, как унизила Тарасова. «Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду «Fashion-артист года», — поделилась эмоциями звезда. Напомним, что футболист и телеведущая расстались в 2016 году. Ольга неоднократно обвиняла бывшего мужа в изменах и рукоприкладстве. В ходе бракоразводного процесса выяснилось, что Тарасов переписал на себя все совместно нажитое имущество, из-за чего Бузова лишилась дома и автомобиля. Ольга несколько лет пыталась оправиться от предательства. В тот период утешением для нее стало творчество. Сделав блестящую карьеру и на телевидении, и в музыке, она еще раз доказала, что для сильной девушки нет ничего невозможного.