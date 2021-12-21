Онкобольных детей разрешат лечить препаратами офф-лейбл

00:57 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1145391-7

Детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями предлагают разрешить лечить препаратами, которые назначают по показаниям, не упомянутым в инструкции к ним. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Законопроект, принятый в первом чтении 16 июня, разработан вице-спикером Госдумы Ирины Яровой и заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.

Они предлагают установить, что применять препараты офф-лейбл смогут федеральные и региональные онкоцентры и медучреждения, где есть детское онкологическое или гематологическое отделение.

Тяжелобольным детям дадут больше доступных лекарств

Речь идёт о лекарствах, которые назначают по показаниям, не упомянутым в инструкции по их применению. Врачи используют такие медикаменты при отсутствии альтернативного метода лечения. Но сейчас при их назначении клиники могут получить штраф, так как по закону лекарства обязательно должны соответствовать инструкции.

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