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Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает их с Хавьером Бардемом детям пользоваться соцсетями

Пенелопа Крус объяснила, почему не разрешает их с Хавьером Бардемом детям пользоваться соцсетями

47-летняя Пенелопа Крус и 52-летний Хавьер Бардем воспитывают двоих детей: 10-летнего сына Леонардо и восьмилетнюю дочь Луну. Своих детей пара тщательно оберегает от посторонних и даже не разрешает им заводить личные аккаунты в соцсетях.

Как призналась актриса в интервью CBS, к использованию социальных сетей она относится очень строго.

Я очень серьезно отношусь к технологиям, особенно к их роли в жизни моих детей. Если мы, например, собираемся посмотреть какие-то фильмы или мультфильмы, как я могу им не разрешить этого сделать? Когда я была маленькой, для меня это были невероятные моменты счастья. Но я не разрешаю им пользоваться телефонами, пока они не станут намного старше, и никаких социальных сетей как минимум до 16 лет. Я понимаю это как защиту психического здоровья, но, похоже, я принадлежу к меньшинству,

— отметила актриса.


Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Звезда добавила, что и сама редко пользуется социальными сетями, и назвала свои отношения с ними "странными". По мнению Крус, они крайне негативно влияют на молодое поколение.

Мне жаль нынешних подростков. Как будто в мире проводится над ними эксперимент, что-то вроде того: "О, давайте посмотрим, что произойдет, если вы познакомите 12-летнего подростка с таким количеством технологий". Для 12-летних детей, которые вовлечены в социальные сети, нет никакой защиты. Их мозг, который еще развивается, никак не защищен. И все это очень влияет на него — то, как они видят себя, все, что связано с буллингом. Все это так не похоже на то детство, которое было у нас,

— отметила Пенелопа.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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