Певцов: ужесточение наказания для автолихачей поможет борьбе с треш-стримами

12:21 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 41607-8

Введение уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения поможет борьбе с лихачами-блогерами, заявил журналистам 21 декабря депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Дмитрий Певцов.

Во вторник Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, уголовная ответственность вводится за превышение допустимой скорости движения на величину от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

«У нас сейчас в России ширится и растёт такое движение, которое называется треш-стримерство. Очень печально, что оно имеет миллионные тиражи, огромное количество подписчиков (в Интернете. — Прим. ред.)», — сказал парламентарий.

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По мнению Певцова, законопроект касается той части блогеров, которые лихачат на дорогах и выкладывают видео со своими опасными поездками в Интернет. Депутат призывает всех автолюбителей смотреть в зеркала заднего вида и быть предельно осторожными.

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«Сегодняшний законопроект немножко «укорачивает» этих лихачей, которые будут терпеть серьёзные убытки, если выйдут (сядут за руль. — Прим. ред.) уже лишённые прав и совершат серьёзное правонарушение. Они получат серьёзное финансовое наказание, а могут и присесть», — добавил он.





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Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Правительство внесло положительный отзыв на законопроект.

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