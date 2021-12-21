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Певцов: ужесточение наказания для автолихачей поможет борьбе с треш-стримами

Певцов: ужесточение наказания для автолихачей поможет борьбе с треш-стримами

12:21  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 41607-8



Введение уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения поможет борьбе с лихачами-блогерами, заявил журналистам 21 декабря депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Дмитрий Певцов.

Во вторник Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, уголовная ответственность вводится за превышение допустимой скорости движения на величину от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

«У нас сейчас в России ширится и растёт такое движение, которое называется треш-стримерство. Очень печально, что оно имеет миллионные тиражи, огромное количество подписчиков (в Интернете. — Прим. ред.)», — сказал парламентарий.

Поправки об ужесточении наказания для автолихачей рассмотрят в первом чтении 21 декабря


По мнению Певцова, законопроект касается той части блогеров, которые лихачат на дорогах и выкладывают видео со своими опасными поездками в Интернет. Депутат призывает всех автолюбителей смотреть в зеркала заднего вида и быть предельно осторожными.

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«Сегодняшний законопроект немножко «укорачивает» этих лихачей, которые будут терпеть серьёзные убытки, если выйдут (сядут за руль. — Прим. ред.) уже лишённые прав и совершат серьёзное правонарушение. Они получат серьёзное финансовое наказание, а могут и присесть», — добавил он.


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Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Правительство внесло положительный отзыв на законопроект.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



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По материалам: pnp.ru

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