Победителями и призерами технологической олимпиады Junior стали школьники из 43 регионов России

Вадим Карасев

258 учащихся 5–7-х классов стали победителями и призерами третьего сезона Национальной технологической олимпиады Junior. Олимпиада организована Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". В соревнованиях заключительного этапа приняли участие 583 школьника из 50 регионов России.

В 2021 году Национальная технологическая олимпиада Junior для технически ориентированных школьников из 5–7-х классов проводится в третий раз. Общее количество участников за три года проведения соревнований превысило 70 тысяч; заявки на участие в 2021 году подали 22 114 юниоров из 85 регионов России.

В заключительных этапах, проходивших с 20 ноября по 18 декабря в восьми городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Королеве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе и Чебоксарах, — приняли участие школьники из 50 регионов страны. Больше всего финалистов представляли Новосибирскую и Московскую области, Санкт-Петербург, Нижегородскую область, Республику Татарстан, Волгоградскую область и Москву.

"Больше всего победителей и призеров представляют Новосибирскую область (36), Санкт-Петербург (36), Московскую (35) и Волгоградскую (12) области, по 11 победителей представляют три региона: Москву, Нижегородскую область и Приморский край", — подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Участники третьего сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания были подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего.

Как отмечает исполнительный директор АНО "Платформа НТИ" Андрей Силинг, такой подход позволяет участникам на своем опыте убедиться, что освоить современные технологии — это реально.

"Подготовку следующего поколения технологических лидеров нужно стартовать еще в школах, в кружках, на образовательных интенсивах, на проектных сменах. Именно в школьном возрасте человек получает основу для творческого самоопределения, здесь формируются начала его будущего инженерного мышления. Инициативы Кружкового движения НТИ работают именно в этой логике", — подчеркнул он.

Призеры и победители НТО Junior получили дипломы и призы. Все участники олимпиады приглашены продолжить участие в следующем году, а также присоединиться к другим проектам президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Кружкового движения НТИ: конкурсам, проектным школам, хакатонам и инженерным соревнованиям.