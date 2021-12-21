Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом Xbox на 3 месяца

Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом Xbox на 3 месяца


Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должен состояться на приставках Xbox Series X | S уже 28 апреля 2022 года. Проект выходит в качестве консольного эксклюзива Xbox, пока официально игра заявлена для Playstation 5 не была. Помимо Xbox Series X | S, игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на PC и, в том числе, появится в Game Pass.

Похоже, что между Microsoft и GSC Game World контракт на эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl для приставок Xbox Series X | S заключен на 3 месяца. Об этом сообщает портал everyeye, ссылаясь на информацию от вице-президента Xbox Лори Райт, которая была озвучена в рамках дачи показаний на суде между Epic Games и Apple.

На данный момент официально Microsoft или GSC Game World не подтверждали, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — это временный эксклюзив Xbox Series X | S.

Напомним, недавно стали известны новые детали по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Кроме того, разработчики пытались реализовать в игре систему NFT, но отказались от этих планов.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий
Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий
Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом Xbox на 3 месяца
Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом
"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с актером Павлом Деревянко
"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на строительство школ
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже
В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа «Земский учитель»
В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа
В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские
В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские
Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством
Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством

Топ на сегодня

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в

Еще по теме

Почти 200 Гб потребуется S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на Xbox Series X | S
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl попал на обложку PC Gamer