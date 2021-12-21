Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом Xbox на 3 месяца





Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должен состояться на приставках Xbox Series X | S уже 28 апреля 2022 года. Проект выходит в качестве консольного эксклюзива Xbox, пока официально игра заявлена для Playstation 5 не была. Помимо Xbox Series X | S, игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на PC и, в том числе, появится в Game Pass.

Похоже, что между Microsoft и GSC Game World контракт на эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl для приставок Xbox Series X | S заключен на 3 месяца. Об этом сообщает портал everyeye, ссылаясь на информацию от вице-президента Xbox Лори Райт, которая была озвучена в рамках дачи показаний на суде между Epic Games и Apple.

На данный момент официально Microsoft или GSC Game World не подтверждали, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — это временный эксклюзив Xbox Series X | S.

Напомним, недавно стали известны новые детали по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Кроме того, разработчики пытались реализовать в игре систему NFT, но отказались от этих планов.