Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на строительство школ

Правительство Российской Федерации направит в регионы более 24 миллиардов рублей на строительство школ, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В России завершился дополнительный этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Субсидии получат 23 региона, в которых в ближайшие годы будет построено 49 современных школ и появится более 45 тысяч дополнительных учебных мест.

Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ Правительство распределило между регионами 43,5 миллиарда рублей. Второй этап завершился в сентябре, в ходе него было распределено более 74 миллиардов рублей.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».