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Проект об эксперименте с парниковыми газами на Сахалине принят в первом чтении

Проект об эксперименте с парниковыми газами на Сахалине принят в первом чтении

Тема: Пленарное заседание Госдумы 21 декабря 2021 года


18:55  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 37939-8



Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов могут провести на Сахалине. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 21 декабря.

Сахалинская область была выбрана для эксперимента из-за того, что она расположена на острове с закрытой экосистемой, пояснил депутатам замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Есть возможность включить в эксперимент другие субъекты Российской Федерации, но только через изменение закона. В Сахалинской области эксперимент проводится до конца 2028 года», — сказал он.

На Сахалине собираются ограничить выбросы парниковых газов


Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности, то есть когда масса выбросов парниковых газов равна массе их поглощения, пояснил глава думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Он напомнил, что летом 2021 года Госдума приняла федеральный закон об ограничении парниковых газов, который заложил основы регулирования в данной сфере.

«Рассматриваемый законопроект — это следующий шаг в реализации климатической повестки. В отличие от базового, рассматриваемый законопроект предлагает ввести квотирование выбросов», — сказал депутат



#экология

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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