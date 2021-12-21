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Проект об опознавательных знаках на беспилотниках прошёл второе чтение

Проект об опознавательных знаках на беспилотниках прошёл второе чтение

Тема: Пленарное заседание Госдумы 21 декабря 2021 года


17:16  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 1103872-7



На беспилотники будут наносить учётные опознавательные знаки. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 21 декабря.

Изменения вносятся в Воздушный кодекс Российской Федерации. Согласно документу, на импортные и отечественные экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов наносятся учётные опознавательные знаки.

Во втором чтении вносятся изменения в статью кодекса, которая регулирует вопросы сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, беспилотников и их элементов. В ней появляется пункт о сертификационном базисе — совокупности требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации вышеуказанной техники и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.

СМИ: у беспилотников могут появиться специальные радиочастоты


Сертификационный базис, согласно поправке, разрабатывается создателем беспилотной системы, её элемента, гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта на основании требований к лётной годности и к охране окружающей среды, применимых к конкретному типу техники и утверждается Федеральным агентством воздушного транспорта.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#авиа


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По материалам: pnp.ru

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