Развитие системы образования: опыт регионов

Накануне Нового года программа «Образовательная среда» традиционно будет посвящена итогам прошедшего года и планам на следующий.



В программе, которая выйдет в эфир 22 декабря в 15:00, речь пойдет о вызовах, которые стоят перед системами образования регионов, и об опыте решения этих проблем.



Какая стратегия выбрана управленческой командой для достижения качественного обучения ребят, повышения престижа учительской профессии, поиска и поддержки талантов. В чем особенности развития школ, колледжей, дошкольного и дополнительного образования в регионах? Об этом в прямом эфире расскажут руководители органов управления образованием.



В программе участвуют:



– директор Департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов,

– директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров,

– министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.



Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.