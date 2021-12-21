Реклама Nike с полной танцовщицей вызвала возмущение у французов

Вадим Карасев

Рекламный плакат Nike, на котором изображена полная темнокожая танцующая женщина, на здании Оперы Гарнье в Париже вызвал у местных жителей бурю возмущения. Люди посчитали такой баннер осквернением французского памятника и пропагандой ожирения.

На плакате изображена британская плюс-сайз-модель и блогер Трина Николь, которая основала первую в Великобритании студию танцев для людей с лишним весом The Curve Catwalk. С недавнего времени спортсменка является амбассадором бренда Nike.

Не всем жителям Парижа пришелся по душе такой рекламный ход — под фото, опубликованным в Twitter-аккаунте Publicités Cosmopolites, появилось множество негативных комментариев. Часть людей посчитала баннер пропагандой ожирения и сочла его неуместным для размещения на объекте культурного наследия.

Paris : Une publicité Nike couvrant la façade de l'Opéra Garnier suscite l'intérêt de quelques internautes - https://t.co/V6xStjwman pic.twitter.com/Kf2x1Kryxe

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) December 19, 2021

"Спортивный бренд, пропагандирующий ожирение. Отлично! Великолепная эпоха, где больше не осталось ни моральных, ни этических критериев", "Опера Гарнье изуродована. Бойкот Nike", — возмутились юзеры.

Однако такого мнения придерживаются не все комментаторы. Многие вступились за девушку и за людей с лишним весом, считая, что нельзя подвергать модель нападкам и дискриминации за полноту.