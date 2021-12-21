Роспотребнадзор разрешил строительство на части седьмой приаэродромной подзоны Иркутска

Строительство жилья и социальных учреждений может быть разрешено на части седьмой подзоны приаэродромной территории Иркутска, наиболее удаленной от аэропорта. Положительное заключение на соответствующий проект об установлении приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор Российской Федерации и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья.

После согласования правительства Иркутской области проект будет передан в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) для внесения изменений в действующий приказ по установлению приаэродромной территории в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тема седьмой подзоны находится на контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По ней глава региона обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, провел ряд встреч в Роспотребнадзоре, Росавиации. Проведение переговоров по корректировке седьмой подзоны Иркутска возглавляет помощник президента РФ Максим Орешкин.

Петр Беликов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Международный Аэропорт Иркутск».

— Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, территория седьмой приаэродромной подзоны может быть разделена на части. Одна — примыкающая к аэропорту, где запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов. Вторая — удаленная от аэропорта. Там могут быть введены особые нормативы для строительства, задача которых — оградить людей от повышенного шума. В их числе — специальные акустические стеновые панели и тройное остекление.

Возможной корректировкой седьмой подзоны занимается привлеченная экспертная организация. Ее специалисты провели инструментальные измерения и изучение (верификацию) внешней границы седьмой подзоны и зоны запрета строительства социальных учреждений и многоквартирных домов. Они выполнили акустические расчеты, построили расчетные контуры авиационного шума, провели оценку рисков для здоровья населения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Роспотребнадзора РФ, в границах сектора 7.2, где эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 дБ, строительство жилья и социальных объектов запрещено. В эту территорию попадает сам аэропорт Иркутска и часть завода 403 ГА. Что касается сектора 7.1, где шумовая нагрузка ниже, то здесь возведение или реконструкция объектов жилого и социального назначения допускается при условии соблюдения нормативов по уровню шума.

В экспертном заключении Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья отмечено, что при воздействии авиационного шума, создаваемого иркутским аэропортом в течение 30 лет, влияние на здоровье населения в границах седьмой подзоны характеризуется как допустимое и не влечет за собой серьезного вреда здоровью. Также в заключении говорится о том, что ограничения в рамках седьмой подзоны не применяются в отношении земельных участков или объектов, права на которые были получены до установления границ этой подзоны.

Игорь Кобзев:

— На достигнутом мы не останавливаемся. Сейчас необходимо решить вопрос по территории, примыкающей к аэродрому Иркутского авиазавода.

На заседании рабочей группы при Правительственной комиссии РФ по региональному развитию на днях был рассмотрен вопрос установления границ приаэродромных территорий и их влияния на реализацию национальных проектов. Как отметил первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, законодательство в этой сфере требует комплексных изменений. На сегодняшний день оно привело к риску срыва строительства объектов в рамках национальных проектов, выполнения задачи президента Российской Федерации по строительству жилья, программ по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, а также к остановке строительства объектов образования и здравоохранения.

16 ноября глава региона сообщил, что в администрации президента РФ в Москве встретился с его помощником Максимом Орешкиным. На встрече обсудили проблемный для региона вопрос седьмой приаэродромной зоны.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Иркутска 11 объектов строительства могут не получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за ограничений, которые создало установление седьмой подзоны приаэродромной территории, куда попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов. В частности, три объекта со сроком ввода в эксплуатацию после 1 января 2024 года и восемь объектов, по которым выданы разрешения на строительство после 1 января 2020 года. Всего отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска выдано 22 разрешения на строительство многоквартирных домов, которые в настоящее время находятся в седьмой подзоне приаэродромной территории АО «Международного аэропорта Иркутск».

В 2021 году после постановки на кадастровый учёт седьмой подзоны приаэродромной территории АО «Международного аэропорта Иркутск», в которой ввиду превышения шумового уровня запрещается размещать ряд объектов, в областном центре возникла проблема строительства детсадов, школ и жилых домов. В соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, влечет отказ в выдаче разрешения на ввод. В приаэродромную зону попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов.

В Иркутске замминистра строительства РФ обсудил возможность оптимизации границ приаэродромной зоны

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