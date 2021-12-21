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Россияне в ноябре сняли со счетов рекордные $2,5 млрд

Россияне в ноябре сняли со счетов рекордные $2,5 млрд

Средства россиян на валютных счетах и депозитах в российских банках по итогам ноября сократились на $2,55 млрд или на 2,7%, следует из данных Банка России.

Это рекордный месячный отток средств с валютных счетов с марта 2020 года, когда началась паника из-за объявления пандемии. Тогда граждане сняли со счетов $5 млрд (минус 5,3%).

В течение 2021 года валютные сбережения россиян росли, до ноября их объем увеличился на $3,1 млрд. После ноябрьского оттока годовой показатель сразу сократился до $500 млн — на 1 декабря сумма средств населения на валютных депозитах составляла $92,6 млрд.

Эксперты объяснили РБК, что отток валюты со счетов может быть связан с путешествиями россиян за границу в период ноябрьского локдауна, а также с конвертацией денег в рубли и переводом на рублевые депозиты, проценты по которым выросли. В частности, средства физлиц в рублях, согласно статистике ЦБ, выросли на 189 млрд, при этом остатки на текущих счетах снизились на 58 млрд.


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По материалам: uposters.ru

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