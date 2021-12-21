Рыжий прыгунчик присоединился к сомалийскому прыгунчику в составе нового рода

Вадим Карасев

По генетическим данным российские и чешские биологи установили, что живущий в Восточной Африке рыжий прыгунчик не принадлежит к роду длинноухих прыгунчиков, как считалось ранее, а относится к недавно выделенному новому роду. Об исследовании сообщил Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Всего в мире существует четырнадцать видов прыгунчиков (Macroscelididae), все они живут в Африке. Это преимущественно небольшие наземные зверьки, живущие в норах и питающиеся насекомыми. Самый мелкий вид — короткоухий прыгунчик — достигает длины 15 см без учета хвоста и весит 50 граммов. Самые крупные — представители рода хоботковых собачек, или пестроспинных прыгунчиков (Rhynchocyon), они могут весить полкило, а в рекордных случаях — более 700 граммов.

При опасности эти животные способны прыгать на двух задних ногах, подобно кенгуру или тушканчикам. При таком способе передвижения они достигают скорости в 30 километров в час, что очень много для млекопитающих их размеров. Мордочка у них вытянута в подвижный хоботок, что делает их похожими на землероек. Отсюда второе название прыгунчиков — «слоновые землеройки». Также используется название «сенги», взятое из языков банту. Раньше прыгунчиков включали в состав отряда насекомоядных, теперь их считают самостоятельным отрядом.

Рыжий прыгунчик встречается в Эфиопии, Кении, Сомали, Южном Судане, Танзании и Уганде. Он обитает в сухой саванне и в кустарниковых зарослях. Прыгунчик наиболее активен утром и вечером, а в середине дня, когда жара наиболее сильна, устраивает перерыв для отдыха. Живут рыжие прыгунчики семейными парами, укрываясь в ходах, которые они проделывают в слое опавших листьев. В засушливый сезон прыгунчики питаются насекомыми, а в сезон дождей — семенами растений.

Раннее считалось, что рыжий прыгунчик является представителем рода длинноухих прыгунчиков (Elephantulus). Однако сотрудникам лаборатории микроэволюции млекопитающих Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН совместно с коллегами из Института биологии позвоночных Чешской Академии наук на основе последовательностей митохондриальных и ядерных генов как из собранного коллективом авторов в Восточной Африке нового материала, так и из имеющегося в базе данных ГенБанк, удалось показать, что этот вид относится к роду Galegeeska, выделенному из рода Elephantulus в 2020 году. Теперь официальное латинское название рыжего прыгунчика сменилось с Elephantulus rufescens на Galegeeska rufescens.

При создании рода Galegeeska к нему отнесли только один вид — очень редкого сомалийского прыгунчика, или прыгунчика Ревойля (Galegeeska revoili). Слово geeska на сомалийском языке означает «угол» или «рог», в частности Африканский Рог, где встречаются эти прыгунчики, называется Geeska Afrika. Слово γαλῆ в древнегреческом языке обозначало животных из семейства куньих, а в биологической номенклатуре широко применяется как часть названий мелких млекопитающих. Одновременно исследователи, использовав слово gale, хотели почтить память Галена Ратбуна (Galen B. Rathbun, 1944–2019), зоолога, который посвятил исследованиям прыгунчиков более сорока лет.

Результаты исследования опубликовал Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.