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Саратовского полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в здании МВД

Саратовского полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в здании МВД

В Саратове оштрафовали полицейского, которого признали виновным в превышении должностных полномочий из-за майнинга криптовалюты в здании МВД. Его также лишили права занимать должности на госслужбе, сообщает местное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале — июле 2021 года сотрудник полиции установил в неиспользуемом служебном помещении два устройства, подключил их к электросети и добывал таким образом криптовалюту. В октябре против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий — обвиняемому грозило до четырех лет лишения свободы.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года", — говорится на сайте СК.

Ущерб по переплате за электроэнергию из-за его незаконных действий составил 231 тысячу рублей. Мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и возместил средства.

Ранее Ruposters писал, что в Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения раскрываемости.

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По материалам: uposters.ru

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