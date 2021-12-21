Сегодня в Halo Infinite стартует новогоднее игровое событие — Winter Contingency





С момента релиза открытой бета-версии Halo Infinite прошло больше месяца, а с момента полноценного релиза игры практически две недели. За это время проект подвергся массе изменений с точки зрения прогрессии. Сегодня, 21 декабря, стартует новое игровое событие в мультиплеере Halo Infinite, которое посвящено зимним праздникам — Winter Contingency.

Событие Winter Contingency в Halo Infinite продлится две недели — с 21 декабря по 4 января. В рамках этого события игроки смогут заработать уникальные награды, среди которых различные праздничные спартанские аксессуары и другие рождественские предметы.

Tomorrow, it's time for a deck the hall brawl.



Winter Contingency and its free event pass arrive tomorrow as the latest free event for #HaloInfinite! pic.twitter.com/Ujf0K0LlBh — Halo (@Halo) December 20, 2021



4 января, сразу после завершения события Winter Contingency, в игру вернется событие Fracture: Tenrai, которое ранее уже было доступно — игроки смогут продолжить в нем зарабатывать награды.

Напомним, что в Halo Infinite продолжают наблюдаться проблемы с режимом Big Team Battle, и разработчики не смогут их исправить раньше января из-за рождественских каникул, которые начались у основной команды 343 Industries.