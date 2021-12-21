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Шоу The Game Awards 2021 установило новые рекорды

Шоу The Game Awards 2021 установило новые рекорды


В этом году мероприятие The Game Awards 2021 получилось действительно масштабным. Возможно, в рамках этого шоу представили не так много действительно неожиданных новинок, как предполагали многие игроки и пророчили инсайдеры, но по количеству приглашенных звезд мероприятие The Game Awards 2021 точно обошло все предыдущие, как и по вниманию к этому событию.

Организатор и ведущий шоу Джефф Кейли поделился в Twitter информацией о мероприятии, отметив, что установлены новые рекорды:



Больше 85 млн просмотров шоу The Game Awards 2021.



Больше 1,6 млн упоминаний шоу в Twitter.



Больше 23,2 млн голосов за лучшую игру года по версии игроков (напомним, что выиграла игра Halo Infinite).

Шоу The Game Awards было запущено в 2014 году. С того момента показатели по просмотрам заметно выросли. В первый год шоу насчитывало 1,9 миллиона просмотров. В 2017 году — 11,5 миллионов, а в 2020 году — 83 миллионов.

Напомним, в рамках The Game Awards 2021 выступал Стинг, анонсировали Alan Wake 2, показали Hellblade 2 на движке игры, выпустили уникальную демонстрацию Unreal Engine 5 на примере «Матрицы» и сделали массу других анонсов. 3 игры от Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021.


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По материалам: newxboxone

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